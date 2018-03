Codrin Ştefănescu: Acum e o bătălie care se dă pe voturi

Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a afirmat, sâmbătă, că ''bătălia'' din partid se dă pe voturi, adăugând că ''bătăliile, de obicei, nu sunt corecte''.

''Greu de spus dacă este corectă. Bătăliile, de obicei, nu sunt corecte. Acum e o bătălie care se dă pe voturi'', a spus Ştefănescu, întrebat dacă are temeri în legătură cu desfăşurarea votului de la Congresul extraordinar al PSD.

De asemenea, întrebat despre o eventuală fraudare a voturilor pentru funcţiile de conducere din partid, Codrin Ştefănescu a susţinut că acest lucru nu este posibil: ''Nu are cum să fie aşa ceva''.

Referitor la protestele din faţa Sălii Palatului, Codrin Ştefănescu le-a caracterizat drept ''obişnuite''.

''Nu sunt proteste spontane astea. Sunt proteste (...) cu care ne-am obişnuit. Am dori, şi întotdeauna am fost deschis la dialog, oameni care protestează pe subiecte clare. De exemplu, cu sindicatele, cu profesorii, cu medicii întotdeauna am avut uşile deschise ca partid. Şi ştiţi foarte bine că am făcut parte din toate delegaţiile de negocieri'', a arătat el, adăugând că modificările la Legile justiţiei sunt ''o chestiune'' asumată politic de PSD. Agerpres