Codrin Ştefănescu cere modificări ale statutului PSD şi nu susţine alegerea vicepreşedinţilor la nivel regional

Dan Marinescu/Intact Images Codrin Stefanescu Codrin Stefanescu

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat luni, înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional, că va solicita anumite modificări la statutul partidului, astfel încât preşedintele unei organizaţii judeţene să poată cumula şi funcţia de vicepreşedinte.



"Va trebui să modificăm acest articol (cel care nu permite liderilor de organizaţii să participe la competiţia pentru funcţia de vicepreşedinte - n.r), adică nu aş dori ca un preşedinte de organizaţie judeţeană să nu poată să cumuleze şi funcţia de vicepreşedinte, în condiţiile în care este votat de Congres. Deci, dacă este votat de congres, atunci e democratic. Cum adică? Oprişan nu poate să fie preşedinte la Vrancea şi vicepreşedintele partidului, dacă îl votează şi cei din Satu Mare, Timiş şi Caraş, de exemplu? Eu, cel puţin, voi cere nişte modificări la statut, astăzi, aici, şi sper că vor înţelege colegii mei că trebuie să ieşim de aici mai întăriţi, nu mai dezbinaţi", a precizat el, într-o declaraţie acordată presei.



Ştefănescu a anunţat totodată că nu susţine ideea conform căreia vicepreşedinţii partidului să fie aleşi la nivel regional, adăugând că în astfel de condiţii membri precum Liviu Pleşoianu sau Şerban Nicolae nu ar avea şansă să ocupe această funcţie.



"Pe acest om, adică preşedintele, noi l-am susţinut să ajungă preşedinte, să dea câteva bătălii foarte puternice în interior, inclusiv cu domnul Zgonea, care era susţinut de mama statului paralel şi am crezut tot timpul în camaradul Liviu Dragnea că va ţine cont de lucrurile astea şi de direcţie. Eu sper să ţină cont şi astăzi şi la Congres de aceste lucruri. Şi sper să ţină cont inclusiv de vocile critice, de vocile foarte puternice în ceea ce priveşte bătălia cu statul paralel şi dădeam exemplu că de-aia aş dori o competiţie corectă, să aibă şanse să-şi depună candidatura şi Liviu Pleşoianu, şi Şerban Nicolae, şi mulţi alţi colegi de-ai mei care în ultimii ani de zile s-au bătut, primind ameninţări, primind telefoane de ameninţare la adresa familiei, la adresa copiilor lor şi aşa mai departe. Unii chiar au fost chemaţi pe la tot felul de anchete. Adică oamenii ăştia trebuie să aibă şansa în faţa unor colegi care vin la Congres, colegi care cu siguranţă îi iubesc pe aceşti oameni şi îi vor vota, dar dacă au şansa dată de noi şi în CExN să poată să-şi depună candidaturile, pentru că dacă facem chestia asta cu votul regional, n-o să-i mai vedeţi în vecii vecilor pe Pleşoianu sau Şerban Nicolae vicepreşedinţi, că n-o să poată să-şi depună candidatura pe nicio regiune. Eu sper ca jocurile să nu fie făcute. Cel puţin, în mine veţi avea tot timpul o voce care va spune exact cum stau lucrurile şi asta o fac de la Revoluţie, nu de ieri, de azi", a susţinut el. AGERPRES