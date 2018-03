Codrin Ştefănescu, despre acceptarea candidaturilor: O chestiune normală; îmi vine să-mi rup hainele şi să plâng

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, apreciază ca normal faptul că în Comitetul Executiv Naţional au fost acceptate toate candidaturile la funcţiile de conducere, el afirmând, vineri, că are emoţii şi îi vine să îşi "rupă hainele şi să plângă" de situaţia la care s-a ajuns.



"Nu putem vorbi de o victorie în CEx, este vorba despre o chestie normală - faptul că ne-au aprobat colegii noştri să putem candida într-o competiţie liberă, este foarte normal. În momentul de faţă avem candidaturi la preşedinte executiv şi la secretar general în felul următor: Dragnea contra Nicolae Bănicioiu şi Cati Andronescu, la secretar general - Dragnea împotriva lui Codrin Ştefănescu. Iar Congresul, primarii noştri, oamenii noştri din zonă, vechi membri de partid, unii fondatori, cei care se bat în fiecare zi de la bunul Dumnezeu să îi convingă pe români că merităm să fim votaţi vor decide mâine dacă votează şi cu cine votează", a declarat Codrin Ştefănescu, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.



El a spus că vor fi discursuri "foarte puternice" la congres.



"Vom avea discursuri la acest congres foarte puternice şi vorbite din suflet, aşa cum a fost şi discursul meu la CEx astăzi, al unui om care, de foarte mulţi ani de zile, se luptă în mod public cu un sistem hidos şi de asta şi eu şi Gabriela Firea şi Olguţa Vasilescu şi Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu au primit şi ameninţări şi presiuni şi li s-au întâmplat lucruri foarte ciudate şi de aceea vocea noastră trebuie în congres să fie auzită", a adăugat Ştefănescu.



El şi-a exprimat regretul că nu pot candida la funcţiile de vicepreşedinţi, pe formula cu regiuni, "oameni care au ceva de spus şi pe care poporul îi îmbrăţişează".



"Trebuia să fie vicepreşedinte şi Pleşoianu şi Şerban Nicolae şi Eugen Teodorovici şi Adrian Dobre, care e purtător de cuvânt al partidului. Puteam să mărim această listă de vicepreşedinţi, dar aceasta este situaţia. Atunci speranţa rămâne la cele două funcţii la care va exista o competiţie liberă. Eu am încredere în ceea ce se va vota şi orice încercare de a face recomandări delegaţilor - nu votaţi pe Bănicioiu sau pe Ştefănescu, votaţi pe nu ştiu cine -, cred că nu vor ţine lucrurile astea pentru că oamenii din teritoriu ştiu exact şi sunt consumatori şi de presă şi de televiziune, ştiu care este pulsul la baza partidului şi alocă zi şi noapte acestui partid şi nu pot fi manipulaţi", a adăugat Ştefănescu.



Codrin Ştefănescu a mai spus că votul din congres "va fi bine asumat" de "oameni care ştiu bine ce este în acest partid şi care au construit de-a lungul timpului şi care nu se pot juca cu recomandări: ăla da, ăla nu".



"Azi le-am readus aminte colegilor mei că pot vorbi liber pentru că nu sunt nici senator, deputat, ministru, nici secretar de stat, nu sunt în niciun CA, nu am nicio rudă, unchi, soţie, verişor promovaţi în vreo funcţie publică, nu am cerut nimic acestui partid. Din funcţia de secretar general adjunct i-am ajutat pe tot colegii, inclusiv când au fost la ananghie. Eu cred că vocea mea a fost importantă în această perioadă şi am mari speranţe la congresul de mâine", a mai susţinut Ştefănescu.



El a adăugat că este emoţionat. "Sunt, ca niciodată, foarte emoţionat şi ştiţi că nu am trac în faţa camerelor (...), am emoţii acum şi abia pot să mă stăpânesc şi simt aşa că îmi vine să îmi rup hainele de pe mine şi să plâng la situaţia la care s-a ajuns, vreau să mă calmez, mă aşteaptă colegii să punem la punct detaliile tehnice", a mai spus Ştefănescu. AGERPRES/