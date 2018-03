Codrin Ştefănescu spune că până joi se va gândi dacă va candida la o funcţie de conducere în PSD

Foto: Karina Knapek

Secretarul general adjunct al PSD Codrin Ştefănescu afirmă că până joi se va decide dacă va candida la una din funcţiile de conducere din partid, la congresul de la sfârşitul săptămânii.



"Ştiţi foarte bine regula în partid - aici supunem la vot, vorbim între noi, decizia finală se ia prin vot, de acum înainte şi eu, personal, voi susţine stilul ăsta de congres cu vicepreşedinţi aleşi la nivel regional. Lucrurile sunt foarte în regulă. Mie mi-a plăcut foarte mult discursul lui Liviu Dragnea în interiorul CExN pentru că de aici înţelegem cu toţii că mergem mai departe pe traseul pentru care am fost votaţi în 2016, adică bătălia noastră cu statul paralel, sistemul ticăloşit creat de Băsescu, va continua. Vom continua să schimbăm legile de care am vorbit, vom continua în sensul ăsta fără să dăm un pas înapoi. Este foarte în regulă că toţi colegii susţin inclusiv pe ministrul Justiţiei pentru poziţia pe care a avut-o. Aşteptăm decizia pe care o să o ia preşedintele României, apoi vom veni cu comentarii pe acest subiect. Avem adversari în afara partidului o sumedenie şi este obligatoriu pentru noi să intrăm uniţi în congres şi să ieşim uniţi din congres, indiferent cine va fi ales la această competiţie. Încă nu ştim cine va candida. Până joi se depun candidaturile. Până joi avem timp să ne gândim", a spus Codrin Ştefănescu, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.



El a spus că s-a discutat şi despre presupusele vizite ale lui Liviu Dragnea, despre care a vorbit fostul şef al SRI George Maior, şi că este mulţumit de răspunsul pe care l-a primit.



"Se va duce (Liviu Dragnea - n.r.) la Comisia de control SRI şi acolo o să spună lucruri mai importante. Cred că ar trebui să discutăm în spaţiul public şi despre modul în care a fost vânat partidul nostru, despre modul în care s-au făcut listele negre, despre faptul că am avut în interiorul partidului oameni care într-adevăr au participat la astfel de reuniuni şi în CEx a fost pomenit fostul nostru coleg Victor Ponta, ştiţi foarte bine care a fost poziţia mea în legătură cu Zgonea, nu o să dau înapoi sub nicio formă. Am un singur regret după acest CEx că în această procedură de vot pe regiuni nu ştiu dacă oameni ca Şerban Nicolae sau Liviu Pleşoianu vor putea să îşi depună candidatura şi vor putea fi aleşi", a precizat Codrin Ştefănescu. AGERPRES