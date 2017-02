Comisia juridică a Senatului: Raport favorabil cu amendamente pentru proiectul de lege pentru adoptarea OUG 14/2017

Senatorii din Comisia juridică au adoptat, luni seară, cu unanimitate de voturi, un raport favorabil cu amendamente la proiectul de lege de adoptare a OUG nr. 14/2017 pentru abrogarea OUG nr. 13/2017.



Preşedintele Comisiei, social-democratul Şerban Nicolae, a precizat că amendamentele adoptate sunt de natură tehnică, vizând corelarea unor texte normative.



"Au fost două amendamente admise şi două respinse. OUG 14 propunem să fie adoptată cu două amendamente provenite de la Comisia pentru constituţionalitate în sensul în care, pe raţiuni pur tehnice, de precizare normativă, s-au făcut câteva modificări la text. O modificare la art. 25, alin. 5 şi la art. 215 indice 1. E vorba de detalii tehnice, nici nu cred că ar trebui să intrăm foarte mult în amănunt. E vorba de corelarea unor texte normative", a declarat Şerban Nicolae.



Comisia juridică şi-a însuşit amendamentul formulat de senatorii Ionuţ Sibinescu şi George Dircă pentru punerea în acord a dispoziţiei articolului 25, alin. 1 din Codul de procedură penală cu decizia Curţii Constituţionale nr. 586/2016.



"În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16, alin. 1, lit. b) teza întâi, lit. e), f) - cu excepţia prescripţiei, i) şi j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum şi în cazul prevăzut de art. 486, alin. 2, instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă", se arată în amendamentul adoptat cu unanimitate de voturi în Comisia juridică.



Cel de-al doilea amendament adoptat vizează modificarea art. 215 indice 1, alin. 2, în sensul că "în cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând să depăşească 60 de zile; prevederile art. 212, alin. 1 şi 3 se aplică în mod corespunzător".



În debutul şedinţei Comisiei juridice, senatorul PNL Alina Gorghiu şi senatorul USR George Dircă au solicitat suplimentarea ordinii de zi şi cu punctul referitor la OUG nr.13/2017, susţinând că cele două acte normative ar trebui să fie dezbătute împreună.



"Vă rog să luaţi în considerare suplimentarea ordinii de zi cu OUG 13. La Comisia de constituţionalitate s-a discutat despre ambele acte normative (...) şi cred că este important să le gestionăm împreună, în aceeaşi comisie, existând un risc destul de mare să dăm un semnal prost dacă am discuta şi am adopta astăzi, cu sau fără amendamente, exclusiv OUG 14. (...) Există o temere reală că adoptându-se exclusiv OUG 14 astăzi (...) creăm sau lăsăm o breşă pentru a putea fi activate ulterior dispoziţiile OUG 13", a spus Alina Gorghiu.



La rândul său, George Dircă a subliniat faptul că se impune ca OUG 13 să fie respinsă înainte ca OUG 14 să fie adoptată pentru a nu deschide "o cutie a Pandorei".



"Dacă se doreşte într-adevăr soluţionarea acestei probleme ivite şi dorim să stingem definitiv această situaţie, este musai să respingem OUG 13 şi după aceea să discutăm pentru aprobarea OUG 14 cu amendamentele propuse. În cazul în care vom lăsa OUG 13 în această procedură parlamentară şi vom vota exclusiv admiterea OUG 14, care are anumite probleme din punct de vedere mai ales de constituţionalitate, riscăm să deschidem o cutie a Pandorei", a declarat senatorul USR.



În replică, Şerban Nicolae a precizat că, în ce priveşte OUG 13, există un calendar deja aprobat. El i-a întrebat, totodată, pe reprezentanţii Opoziţiei în Comisia juridică "de ce nu a existat până acum o solicitare formală către Biroul permanent şi Comisie".



"Mi se pare că este totuşi o formulă prezumpţioasă, absolut incorectă să spunem că ne temem că parlamentarii ar vota o ordonanţă într-un fel şi şi-ar modifica punctul de vedere şi ar încerca să facă nu ştiu ce manopere de legiferare în aşa fel încât să obţină nu ştiu ce rezultat, iarăşi prezumat. În aceste condiţii, mi-e greu să înţeleg în ce ar consta neconstituţionalitatea OUG 14 determinată de faptul că nu discutăm în acelaşi timp şi de legea de respingere a OUG 13. OUG 14 a fost cerută în mod expres şi public de preşedintele României. (...) În mesajul transmis a spus că OUG 14 este prea puţin, fără să o critice, fără să spună că ar fi neconstituţională şi fără să spună vreun moment că ar mai fi de făcut ceva în legătură cu OUG 14. De aceea, eu nu împărtăşesc punctul dumneavoastră de vedere, nici procedural nu cred că este corect", a susţinut Nicolae.



Propunerea Opoziţiei de a suplimenta ordinea de zi a şedinţei Comisiei juridice a primit doar cinci voturi 'pentru', fiind astfel respinsă. AGERPRES