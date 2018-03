Congres PSD. Dragnea: Legile de funcţionare a serviciilor secrete vor fi actualizate

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a anunţat sâmbătă, în cadrul Congresului extraordinar al formaţiunii, că legile de funcţionare a serviciilor secrete vor fi actualizate, după standardele de transparenţă ale instituţiilor omoloage europene.

"PSD va iniţia procesul de reaşezare constituţională şi funcţională a instituţiilor care acum ceva timp - sper, doar acum ceva timp - şi-au uitat rostul şi locul în societate. Legile de funcţionare a serviciilor secrete vor fi actualizate, după standardele de transparenţă şi proporţionalitate ale omoloagelor europene. Comisiile parlamentare de anchetă îşi vor finaliza concluziile în cel mai scurt timp posibil, iar concluziile lor vor fi fructificate atât judiciar, acolo unde va fi cazul - şi sunt convins că va fi cazul - cât şi prin îmbunătăţirea cadrului legislativ, privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale românilor", a declarat el.

Liderul PSD a mai spus că un obiectiv important este "să nu mai fie supravegheaţi ilegal şi să nu mai fie arestaţi fără motiv" cetăţenii acestei ţări.

"Trebuie să vrem şi să ne propunem ca cetăţenii acestei ţări să nu mai fie supravegheaţi ilegal şi să nu mai fie arestaţi fără motiv. Atunci când spunem stat de drept să spunem domnia legii, pentru că asta înseamnă în traducere 'the rule of law'. 'Rule of law' înseamnă regula legii, domnia legii, nu domnia unor instituţii, nu domnia unor şefi, iar când spunem că nimeni nu este mai presus de lege, să avem credinţa, siguranţa că nu vom fi luaţi în râs de un alt 'Portocală' sau de şefii lui. Şi aici cer tuturor colegilor de partid, tuturor parlamentarilor noştri, să înţeleagă dimensiunea acestor obiective majore, să înţeleagă că atingerea acestor obiective este mai importantă decât orice mic proiect politic. Şi nu mai vreau ca nici unul dintre ei să folosească aceste obiective într-un plan personal. Ele trebuie duse la capăt, nu folosite pentru a-şi creşte imaginea unul sau altul. Mai ales unii care nici măcar nu vin să le voteze", a spus Dragnea. AGERPRES