Congres PSD. Dragnea: Unii mă acuză de pact cu Iohannis

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a pledat sâmbătă, de la tribuna Congresului PSD, pentru crearea unui consens politic interpartinic pentru realizarea unui proiect de societate, respectiv pentru "un dialog sincer", apreciind în context că un "discurs al urii a invadat televiziunile, mediul online şi chiar tribuna Parlamentului".

"Vedem bine că un discurs al urii a invadat televiziunile, mediul online şi chiar şi tribuna Parlamentului. Acesta a ajuns câteodată în Parlament. Se poate că un minim consens politic şi social devine imposibil, iar speranţa de a stabili înţelegeri transpartinice devine o himeră. Trebuie să înţelegem asta, trebuie să vedem asta - în anul Centenarului societatea noastră este profund divizată şi se pare că intoleranţa elimină orice şansă de dialog social sau politic. Ca forţă politică majoră, cal cel mai important partid din România, nu putem să acceptăm această stare de lucruri, ştiu că nu e simplu deloc, dar nu vreau să privim resemnaţi cum România se goleşte de oameni, cum instituţiile devin doar instrumente pentru (...) indivizi plini de ură şi răutate, cum cele mai importante resurse colective se pierd din cauza imposibilităţii de a comunica normal între noi. Şi cred că e datoria noastră ca încă o dată, poate ultima dată, să lansăm un apel sincer la reconciliere şi dialog, să încercăm să uităm de momentele de conflict politic şi să chemăm alături toate forţele politice, toate energiile societăţii, pentru a ne regândi proiectul nostru de societate", a afirmat preşedintele PSD.

El a atras atenţia că de anul viitor "intrăm într-un nou secol pentru România întreagă, pentru România mare".

"Şi eu cred că suntem datori faţă de istorie şi faţă de generaţiile care vor veni să nu uităm că acum 100 de ani generaţiile de atunci au găsit aceste resurse, au găsit această putere să treacă peste conflictele politice, şi-au dat seama că ele sunt mult prea mici faţă de obiectivul major. Şi vreau sa lansăm de azi o discuţie, o dezbatere, o idee despre construirea unui nou proiect de societate în România. (...) Vreau să regândim un proiect şi pentru dezvoltarea structurii noastre şi transformarea ei într-un element identitar major. De-a lungul ultimilor doi ani am tot cerut, am stat cu mâna întinsă, ba am avut colegi de-ai mei, camarazi ziceau ei, care începuseră să mă acuze că am pact cu nu ştiu cine, cu Iohannis şi cu sistemul. Poate de-aia îmi şi fac dosar după dosar. Dar încă mai cred până în ultimele sau cu ultimele resurse că această ţară are nevoie de un dialog sincer. A ne gândi, a desena România viitorului secol poate să fie cel mai pragmatic şi mai creativ obiectiv şi cel mai frumos mod de celebrare a Centenarului şi de recunoaştere a efortului pe care cei de dinaintea noastră l-au făcut acum 100 de ani", a mai spus preşedintele Camerei Deputaţilor.

