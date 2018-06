Consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu și-a dat demisia

Consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu a demisionat după întreg scandalul provocat de întâlnirea cu judecătorul CCR.

”În ultimele zile, în spațiul public au apărut speculații cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra unui judecător al Curții Constituționale, ca urmare a unei discuții purtate de doamna Elena-Simina Tănăsescu cu domnul Petre Lăzăroiu. Administrația Prezidențială reiterează că nu au existat niciun fel de presiuni și sunt complet neadevărate acuzațiile aduse în acest sens. Având însă în vedere că este inadmisibil ca la nivelul opiniei publice să planeze orice suspiciune că ar fi fost posibilă o încercare de imixtiune în activitatea Curții Constituționale, pentru a nu prejudicia instituția Președintelui României, doamna Elena-Simina Tănăsescu a înaintat astăzi, 20 iunie a.c., Președintelui Klaus Iohannis demisia din funcția de consilier prezidențial”, a transmis Administrație Prezidențială.

Vinerea trecută, judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a declarat că a fost chemat de unul dintre consilierii preşedintelui Klaus Iohannis, care i-ar fi comunicat că şefului statului i se cere imperios de către o asociaţie emiterea unui decret de revocare a sa din funcţie.



"M-am întâlnit cu doamna Simina Tănăsescu (consilier prezidenţial - n.r.), la cererea dânsei. Am fost la Facultatea de Drept, unde avea examene. M-a rugat prietenos să vin până la dânsa că are o misiune ingrată. Mi-a spus: uite, am hârtia aceasta (o cerere de la Fundaţia VeDem Just, prin care solicită preşedintelui CCR, Valer Dorneanu, să pună în discuţie mandatul lui Petre Lăzăroiu - n.r). Zic: ştiu, e o aberaţie, circulă de vreo două săptămâni, eu nu iau în consideraţie. Păi da, dar zice: preşedintelui i se cere imperios să se emită un decret. Cu ce obiect? Păi, decret de revocare a ta. Zic: ştii bine că nu are niciun temei, nu are nicio prerogativă. Da, dar suntem în situaţia în care, dacă nu emite acest decret, ne dă în judecată respectiva asociaţie, dacă îl emite, ne dai tu în judecată. Eu am zis: bineînţeles că aşa va fi", preciza, pentru AGERPRES, Petre Lăzăroiu.



Ulterior, Administraţia Prezidenţială a precizat, printr-un comunicat de presă, că Simina Tănăsescu a avut o discuţie tehnică, fără implicarea Instituţiei preşedintelui României, cu judecătorul Petre Lăzăroiu, despre solicitarea asociaţiei civice VeDem Just, subliniind că orice fel de speculaţii sau insinuări cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra magistratului sunt complet neadevărate şi nefondate.



În cursul zilei de marţi, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că "s-a produs o denaturare din motive politice". "Întreaga chestiune a fost denaturată din motive pur politice, habar nu am de ce judecătorul Lăzăroiu a intrat în acest joc", a spus şeful statului.



Tot marţi, potrivit unor surse, Curtea Constituţională a României a decis să sesizeze Comisia de la Veneţia cu privire la întâlnirea dintre consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu şi judecătorul Petre Lăzăroiu.