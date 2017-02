Cristian Bușoi, vicepreședinte PNL, declarații despre soluționarea crizei cauzată de PSD

PSD ar trebui să schimbe Guvernul pentru a putea să continue guvernarea, consideră prim-vicepreşedintele PNL Cristian Buşoi, acesta arătând că social-democraţii pot rezolva criza actuală prin susţinerea moţiunii de cenzură.



"PSD trebuie să schimbe Guvernul pentru a putea să continue să guverneze. PSD are responsabilitatea să rezolve criza politică pe care tot PSD a provocat-o prin ordonanţa care atacă Justiţia. Parlamentarii PSD sunt singurii care pot rezolva această criză, susţinând moţiunea de cenzură şi încetarea mandatului Guvernului Grindeanu-Iordache pentru ca PSD să păstreze guvernarea şi să continue cu un nou Guvern", afirmă Buşoi, într-un comunicat transmis, miercuri, Agerpres.



În opinia acestuia, dacă PSD nu înţelege să-şi asume schimbarea Guvernului, sunt necesare consultări politice extinse pentru a găsi o soluţie de guvernare legitimă, pentru că, susţine el, Executivul actual nu mai are susţinere şi legitimitate.



"PNL respectă rezultatul alegerilor parlamentare. Acţiunea politică de a sancţiona PSD prin moţiune de cenzură este doar jumătate din ce PNL are de făcut ca partid, cealaltă jumătate este ca PNL să reînveţe să asculte ce spun oamenii", spune Buşoi.