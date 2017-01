Cristian Ghinea: Ana Birchall nu e în stare să coordoneze nici un cor de copii

Cristian Ghinea

Deputatul USR Cristian Ghinea a caracterizat, marţi, Guvernul propus de PSD-ALDE drept unul de "personaje de mâna a doua", precizând că acesta va fi "disfuncţional", din cauza numărului mare de ministere şi a oamenilor propuşi ca miniştri.



"Guvernul Dragnea condus de Sorin Grindeanu este unul de personaje de mâna a doua, de categoria a doua a partidelor. Unii sunt mai buni, unii mai răi. Despre foarte mulţi nu poţi să spui nimic pentru că nu au avut niciun profil public până acum. Remarc unificarea de facto a celor două ministere - Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Dezvoltării Regionale. Este, culmea, o idee pe care am susţinut în campania electorală noi, USR, şi instituţional este o idee bună, dar persoanele care se ocupă nu sunt potrivite să facă aşa ceva şi mi-e tare frică de faptul ca haosul de la Ministerul Dezvoltării (...) să nu se extindă cumva şi pe fondurile europene", a declarat Ghinea pentru AGERPRES.



El a afirmat că persoane precum Lia Olguţa Vasilescu sau Ana Birchall nu au "anvergura" necesară pentru a conduce ministerele pentru care au fost desemnate.



"E şi o problemă de anvergură a persoanelor pe care le propui. Ministerul Muncii este un minister-mamut cu şapte agenţii naţionale care se ocupă de plăţi sociale, pensii şi aşa mai departe. Doamna Olguţa Vasilescu nu are anvergura să conducă aşa ceva. Este şi un minister în curs de reformare, iar Dragoş Pâslaru începuse să mişte lucrurile acolo. Mă îndoiesc că doamna Olguţa Vasilescu va pricepe ceva din direcţia acestei reforme absolut necesară pentru România. Mă aştept să pregătească ministerul pentru implementarea de anul acesta din toamnă a legii venitului minim de incluziune, care este o lege foarte greu de implementat, care unifică toate ajutoarele sociale din România. (...) Aceasta ar fi principala sarcină a Olguţei Vasilescu, sper să nu facă un fel de show din guvernarea de acolo", a afirmat deputatul USR.



În ceea ce o priveşte pe Ana Birchall, Cristian Ghinea a spus că se aşteaptă la "gafe diplomatice" din partea acesteia.



"Doamna Birchall va trebui să coordoneze poziţiile României în toate problemele Uniunii Europene. Doamna Birchall nu e în stare să coordoneze nici un cor de copii cu natura isterică pe care o are. Deci, vom avea serioase probleme şi gafe diplomatice din partea ei", a precizat Ghinea.



Deputatul a adăugat că noul Guvern ar fi trebuit să aibă un număr mai mic de ministere şi să desfiinţeze portofoliile de ministru delegat.



"Va fi un guvern disfuncţional. Un guvern, ca să funcţioneze în România, trebuie să aibă între 12 şi 16 ministere. Guvernul Cioloş a guvernat într-o structură moştenită de la Ponta şi votată de Parlament. Ne-am dat seama de-a lungul anului de guvernare că este complet disfuncţional, sunt prea multe ministere care se blochează unele pe altele. Ministerele delegate sunt o molimă care trebuia desfiinţată pentru că nu aduc coerenţă. (...) Deci, trebuiau comasate ministerele, desfiinţate ministerele delegate şi ei fac invers. E o problemă de structură a guvernului, e o problemă de cine conduce acest guvern. Sunt atât de multe lucruri proaste, încât nu au cum să nu fie incoerenţi", a susţinut Cristian Ghinea. AGERPRES