Cristian Pîrvulescu: Un guvern format şi condus de Liviu Dragnea

Cabinetul lui Sorin Grindeanu este "un guvern format şi condus de Liviu Dragnea, în care prim-ministrul joacă un rol absolut formal", apreciază politologul Cristian Pîrvulescu.



Acesta a declarat pentru AGERPRES că miniştrii propuşi marţi "sunt în general persoane apropiate şefului PSD, foarte puţin cunoscute, cu câteva excepţii".



Mai cunoscuţi sunt miniştrii propuşi de ALDE, a subliniat Pîrvulescu. Politologul a remarcat că, din propunerile PSD, cei cu notorietate sunt Ana Birchall, Petre Daea, Ionuţ Vulpescu şi Florin Nicolae Jianu.



Restul de propuneri ale social-democraţilor sunt, în opinia sa, "persoane noi, despre care nu se cunoaşte mare lucru".



"Am putea spune că sunt tehnocraţi de partid, dacă ne uităm la vice-prim-ministrul Sevil Shhaideh, care are acest profil de tehnocrat de partid apropiat de Liviu Dragnea", a declarat Pîrvulescu.



"În general, e vorba de persoane mai puţin cunoscute şi care, aşa cum a spus destul de clar Liviu Dragnea, nu vor crea foarte multe probleme şefului partidului. Sorin Grindeanu va avea mai degrabă rolul de a asigura funcţionarea orchestrei, dar va fi secondat probabil foarte energic de Sevil Shhaideh", a adăugat politologul.



El a arătat că Shhaideh, care a fost refuzată de preşedinte ca propunere de premier, "are o putere extraordinar de mare, Ministerul (său - n.r.) este al Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi al Fondurilor Europene".



"Practic, va distribui resursele către primari şi, cum ştim că 52% dintre primari sunt PSD, va distribui resursele către organizaţiile PSD", a susţinut politologul.



Pîrvulescu apreciază că una dintre sarcinile cele mai grele pentru guvern va fi armonizarea politicii naţionale.



"Liviu Dragnea a avut o viziune despre partid - un partid care se bazează pe liderii locali. Asta l-a ajutat să câştige alegerile, asta va crea probleme în armonizarea unei politici naţionale. Îşi asumă o responsabilitate foarte mare, pentru că interesele locale riscă de multe ori să estompeze interesele naţionale", a subliniat el.



Politologul a mai spus că Sevil Shhaideh, "neparticipând la şedinţele CSAT, neavând acces la informaţii clasificate, probabil că nu va exista o problemă de acelaşi gen ca aceea care ar fi existat dacă era prim-ministru". Totuşi, a apreciat el, ea va fi "una din persoanele cele mai expuse din interiorul actualului guvern".



PSD şi ALDE au anunţat marţi componenţa noului Guvern. AGERPRES