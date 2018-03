Cum ar vota românii dacă mâine ar fi alegerile. PSD a căzut abrupt în popularitate

Foto: DIANA OROS

PSD și Liviu Dragnea au pierdut enorm din popularitate, în ultimul an. ”Faptul că PSD scade este deja un lucru confirmat de mai multe sondaje consecutive. Ceea ce nu remarcă mulți este faptul că PSD pierde din bazinul propriu. PSD a pierdu două treimi din acest electorat. Este vorba despre electoratul care spune că merge la vot, dar care nu mai are încredere să voteze cu PSD. Este posibil ca mai târziu să recupereze o parte din electorat, dar acești oameni spun așa: PSD a mărit salariile, dar faptul că au schimbat Guvernul de trei într-un an de zile nu le conferă încrederea să mai voteze acest partid și pe viitor”, a explicat Mirel Palada pentru știripesurse.ro

PSD 34%

PNL 33%

USR 12%

ALDE 5%

UDMR 5%

Independent 4%

PMP 3%

PER 2%

PRM 1%

Altii 1%

La capitolul încredere, sondajul SOCIOPOL scoate la iveală faptul că Liviu Dragnea efectiv s-a prăbușit. De la 40% cât avea după alegerile din 2016 a ajuns la 9%, fiind depășit de politicieni mult mai erodați precum Traian Băsescu sau Victor Ponta. De remarcat este faptul că liderii principalelor două partide politice, Liviu Dragnea (PSD) și Ludovic Orban (PNL) se bucură de o încredere de doar 9%.

La vârful clasamentului, bătălia la încredere este foarte strânsă între Klaus Iohannis și Gabriela Firea, dar trebuie remarcat că amândoi au scăzut foarte mult, față de sondajele anterioare.

În ce personalități au românii cea mai mare încredere:

Raed Arafat 62%

Klaus Iohannis 29%

Gabriela Firea 28%

Laura Codruta Kovesi 25%

Mugur Isarescu 20%

Dacian Ciolos 18%

Calin Popescu Tariceanu 16%

Viorica Dancila 15%

Lia Olguta Vasilescu 14%

Traian Basescu 11%

Victor Ponta 10%

Ludovic Orban 9%

Liviu Dragnea 9%

Sondaj Sociopol. Esantion cu reprezentativitate nationala, 1000 cazuri, marja eroare +/- 3.2%, CATI (telefonic), 27 feb - 5 martie