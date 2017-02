Dacian Cioloş: Ce s-a petrecut în această seară este o sfidare incalificabilă la adresa justiției și a statului de drept

Steluta Popescu

Dacian Cioloş a reacţionat pe Facebook, după adoptarea de către Guvern a proiectului de lege privind graţierea şi a ordonanţei privind modificarea Codurilor penale.

''Deciziile Guvernului Grindeanu, cu sprijinul majorității PSD-ALDE, referitoare la modificarea Codului penal în folosul unor oameni politici cercetați pentru corupție, arată un dispreț îngrozitor la adresa tuturor cetățenilor corecți și cinstiți din România.

Ce s-a petrecut în această seară este o sfidare incalificabilă la adresa justiției și a statului de drept, care duce România înapoi în timpuri pe care le credeam apuse.

Costul pe care-l va plăti România și pe care-l vom plăti fiecare dintre noi este incalculabil.

Legitimitatea votului nu dă dreptul niciunui Guvern să se poarte discreționar cu românii, să legifereze pe ascuns chestiuni atât de sensibile cum sunt cele care privesc justiția'', a scris Dacian Cioloş.

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, un proiect de lege privind graţierea unor pedepse şi a unor măsuri educative privative de libertate, potrivit Agerpres.



"Am adoptat o serie de măsuri care vizează evitarea unei hotărâri pilot la CEDO şi în acest sens am adoptat proiectul de lege privind graţierea unor pedepse şi a unor măsuri educative privative de libertate. Cel de-al doilea proiect de lege vizează Legea pentru completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor", a declarat ministrul Justiţiei, Florin Iordache, la Palatul Victoria.



De asemenea, Executivul a adoptat, marţi, o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală.



"Cel de-al treilea act normativ pe care l-am adoptat astăzi, este vorba de Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 296 Cod Penal şi a Legii 135 Cod de procedură penală. Practic, prin această ordonanţă de urgenţă am făcut şi am pus în concordanţă deciziile Curţii Constituţionale care (...) trebuiau să fie implementate fie de către Guvern, fie de către Parlament", a spus Iordache.