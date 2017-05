Dan Marian, fost copreşedinte ALDE Sector 5, a anunţat că demisionează din partid

Fostul copreşedinte ALDE Sector 5 Dan Marian a anunţat, sâmbătă, într-un comunicat transmis AGERPRES, că demisionează din partid, pe motiv că "nu acceptă politica epurărilor dusă de Călin Popescu-Tăriceanu".



Potrivit sursei citate, Dan Marian reclamă "acţiunile abuzive ale conducerii ALDE în ceea ce priveşte congresul partidului şi deciziile de excludere a lui Daniel Constantin şi a celorlalţi colegi care s-au opus acţiunilor lui Călin Popescu-Tăriceanu".



"Am decis astăzi, după ce am văzut politica epurărilor dusă de Tăriceanu la conducerea noului ALDE, să demisionez din partid. Din păcate, episodul politic scris de Tăriceanu în ALDE este unul trist. Şi-a încălcat toate angajamentele politice, parteneriatele şi cuvântul dat în faţa celor care au pus umărul la construcţia ALDE. Tăriceanu este un om fără scrupule, şi-a minţit toţi colaboratorii politici pentru a-şi atinge obiectivul, adică intrarea în Parlament şi obţinerea conducerii ALDE pentru el şi pentru Chiţoiu. Nu pot să rămân alături de oameni care calcă în picioare democraţia internă, norme elementare de bun simţ şi care practică abuzul în formă continuată. Drumurile noastre se despart pentru că nu vreau şi nici nu mai pot să rămân alături de un om în care am crezut încă de la formarea PLR", a afirmat Dan Marian, conform sursei citate.



El susţine că vor părăsi organizaţia ALDE Sector 5 şi alţi membri proveniţi din fostul Partid Conservator şi din fostul PLR şi se vor alătura lui Daniel Constantin în noul proiect politic al acestuia, împreună cu alţi parlamentari ALDE.



"Voi face în continuare politică, dar o politică aşa cum merită românii şi locuitorii din Sectorul 5. La alegerile locale am obţinut peste 6% şi votul oamenilor îmi arată că trebuie să mă lupt în continuare pentru o politică echilibrată de centru. Cred în Daniel Constantin şi în proiectul politic pe care îl construieşte astăzi cu foşti colegi din ALDE. Sunt alături de ei şi îmi pun la dispoziţie toată experienţa politică şi administrativă pentru a construi un partid sănătos de centru în România", a mai declarat Dan Marian, potrivit comunicatului.



Dan Marian a fost candidatul ALDE la Primăria Sectorului 5 la alegerile locale din anul 2016 şi provine din fostul PLR, formaţiune politică înfiinţată de Călin Popescu-Tăriceanu, mai menţionează sursa citată.



Vineri, fostul fostul copreşedintele ALDE Sector 1 Răzvan Mitu şi vicepreşedintele filialei Cristian Cosmin au anunţat că demisionează din partid împreună cu fosta echipă conservatoare din organizaţie.



Daniel Constantin, fost copreşedinte ALDE, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că este o presiune mare din partea celor care au fost alături de el timp de şapte ani pentru a pune bazele unei noi formaţiuni, menţionând că nu îi va dezamăgi şi că termenul de două săptămâni până la apariţia noului proiect politic este "realizabil". AGERPRES