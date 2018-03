Dăncilă, despre Iohannis: E important să avem o relaţie corectă, transparentă, atunci când avem proiecte de ţară

Premierul Viorica Dăncilă spune că este foarte important ca să aibă cu preşedintele Klaus Iohannis o relaţie "corectă" şi "transparentă" în privinţa proiectelor de ţară.



Întrebată duminică, la Antena 3, dacă crede că preşedintele Iohannis o place, Dăncilă a răspuns: "Nu ştiu dacă mă place. (...) Aş dori să îi placă să lucreze cu mine ca şi prim-ministru. În fond este importantă relaţia instituţională".



Totodată, şefa Executivului a precizat că a vorbit cu şeful statului despre Centenar şi preluarea de către România a preşedinţiei Consiliului UE.



"Am discutat cu dânsul, am discutat despre Centenar, despre preşedinţia Consiliului Uniunii Europene şi cred că este foarte important să avem o relaţie corectă, transparentă, atunci când avem proiecte de ţară", a declarat Dăncilă.



De asemenea, chestionată dacă i se pare că şeful statului se uită la ea şi îl vede pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă a precizat: "Nu am sesizat acest lucru. Nu cred. Deci domnul preşedinte m-a privit ca şi pe prim-ministrul României, un om cu care trebuie să colaboreze şi cu care a colaborat până acum privind proiectele importante pentru ţară". AGERPRES