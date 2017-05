Daniel Constantin: Trebuie eliminat orice plafon al indemnizaţiilor pentru creşterea copilului

LIVIU SOVA/AGERPRES FOTO - Wikimedia

Deputatul independent Daniel Constantin afirmă că trebuie eliminat orice plafon al indemnizaţiilor pentru creşterea copilului şi adaugă că nu a auzit "vocea liberalului Tăriceanu" pe acest subiect.



"Există o dezbatere amplă asupra unui subiect important pentru întreaga noastră societate, pentru zeci de mii de români care se află în concediu de creştere a copilului. Se discută intens despre plafonarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, despre introducerea unui prag pentru cei care obţin venituri din această indemnizaţie, conform cu ceea ce au contribuit în ultimele 24 de luni. Am văzut opiniile guvernului, am văzut opinia PSD şi a PNL. Nu am văzut însă opinia foştilor mei colegi din ALDE, nu am auzit vocea "liberalului" Tăriceanu, mai ales că vorbim despre un principiu al contributivităţii, un principiu în esenţa sa de origine liberală", scrie Constantin, vineri, pe Facebook.



El susţine că nu trebuie plafonate indemnizaţiile pentru creşterea copilului pentru a se încuraja natalitatea.



"Eu rămân consecvent cu ceea ce am susţinut şi în 2016, că trebuie eliminat orice plafon al indemnizaţiilor pentru creşterea copilului. Fiecare trebuie să primească o indemnizaţie care să reflecte contribuţiile plătite şi astfel putem vorbi cu adevărat de o încurajare a natalităţii", precizează Daniel Constantin, scrie Agerpres.