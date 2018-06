Daniel Zamfir: Lupta anticorupţie nu stă într-o persoană, stă într-o instituţie

Lupta anticorupţie nu stă într-o persoană, a afirmat luni senatorul Daniel Zamfir, proaspăt membru ALDE, după demisia din PNL.



El a vorbit despre un articol din New York Times, potrivit căruia lupta anticorupţie din România este în pericol, după ce Curtea Constituţională "a ordonat demiterea şefei DNA". În opinia sa, informaţiile care au ajuns la jurnaliştii de la New York Times sunt prea puţine pentru a trage o astfel de concluzie.



"Se discută cumva şi despre ultimele achitări? Ştie New York Times, de exemplu, că vreo 540 de dosare, dacă nu mă înşel, au rămas acolo nelucrate? Cred că informaţiile care au ajuns la jurnaliştii de acolo sunt mult prea puţine ca să poţi trage o asemenea concluzie. Lupta anticorupţie nu stă într-o persoană. Lupta anticorupţie stă într-o instituţie. Instituţiile pot fi conduse de persoane care pot face greşeli, mai mari, mai mici, greşeli care îi pot costa. Ca atare, lupta anticorupţie trebuie să continue în România ca o luptă anticorupţie dreaptă", a declarat Zamfir la RFI. AGERPRES