Daniel Zamfir: „Motivele excluderii vin și din afara partidului”

captura Antena 3

Daniel Zamfir a făcut o serie de declarații după ce a fost exclus din PNL. El spune că legile pe care le-a propus ar sta la baza deciziei de excludere din partid.

„Am văzut că motivele care au stat la baza propunerii vin dintr-un cumul de factori. Dincolo de frustrările, poate de înțeles, ale președintelui partidului și anumite interese ale unora din jurul lui, categoric că motivele excluderii vin și din afara partidului. Legile pe care le-am propus și pe care le cunoașteți, legile împotriva cămătăriei, așa cum le-am numit eu, categoric că au fost motivele care au stat la baza acestei decizii. Mi s-a spus, așa cum știți încă de anul trecut, că am deviat de la linia partidului. Am spus-o și în partid și o spun și public și am s-o spun cât voi avea ocazia de acum încolo, am toată convingerea că aceste legi sunt în favoarea oamenilor și dacă ele presupun ca profiturile să fie diminuate, asta cred că trebuie să fie obiectivul nostru principal”, a spus Daniel Zamfir.

"Cred că trebuie să fie obiectivul nostru principal.. să faci legi pentru oameni. Restul au fost discuții absolut pe lângă subiect", a mai spus Zamfir.

„Proiectele acestea de lege le-am inițiat în urmă cu exact un an de zile. Ele au fost semnate de 15 colegi, senatori și deputați. Ele și-au urmat traseul și în interiorul partidului și în interiorul Parlamentului. Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a acceptat preț de șase luni de zile. La un moment dat, la sfârșitul anului, m-am trezit cu o declarație a dumnealui cum că voi fi exclus din partid dacă aceste proiecte vor continua, fără să existe nicio justificare. Bineînțeles, am dorit să am un dialog cu președintele partidului și ceilalți colegi ai mei. Proiectele nu au fost discutate niciodată și asta îmi arată foarte clar că n-are nicio legătură excluderea mea cu altceva decât cu faptul că din altă zonă s-au făcut presiuni ca eu să fiu exclus ca să nu continui proiectele”, a adăugat Daniel Zamfir.