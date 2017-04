Dragnea neagă zvonul conform căruia Darius Vâlcov va intra în Guvern

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi că Darius Vâlcov nu a fost deloc prezent la Ministerul de Finanţe şi nici nu se pune problema ca el să intre în Guvern.



"Eu cu Darius mă întâlnesc de două - trei ori pe săptămână şi nu numai eu. A lucrat la programul de guvernare, sper să accepte să meargă la o emisiune în zilele următoare să spună din perioada în care am lucrat la programul de guvernare şi să vorbească şi despre programul de guvernare. Este un om foarte bine pregătit, în care eu am avut încredere atât timp cât a fost în Guvern şi am încredere în continuare în capacitatea lui economică, dar nu a fost Darius Vâlcov la Ministerul de Finanţe şi nu se pune problema ca el să intre în Guvern. Nu îşi doreşte aşa ceva", a spus Dragnea, la Palatul Parlamentului.



El a adăugat că nu a discutat cu Vâlcov despre revenirea lui pe o funcţie în PSD. AGERPRES