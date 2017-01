Dragnea: Am avut o relaţie de prietenie foarte strânsă cu Eduard Hellvig

Preşedintele Camerei Deputaţilor şi al PSD, Liviu Dragnea, a declarat că a avut o relaţie de prietenie foarte strânsă cu directorul SRI Eduard Hellvig, pe vremea când lucrau la acelaşi proiect politic, iar acum cei doi au o relaţie instituţională.



"Nu pot să ascund că am avut o relaţie de prietenie foarte strânsă cu Eduard Hellvig, am avut ani de zile în care eram în construcţia acelui proiect frumos, proiect politic, USL, am avut zile, nopţi, săptămâni, luni, în care trebuia să gestionăm nişte negocieri destul de dure, până la nivel de comună. Făceam liste comune şi se discuta de liste comune inclusiv la nivel de comună şi erau patimă îndreptăţită, dar şi tensiuni foarte mari. Singurii care stăteam cap-coadă eram eu şi domnul Hellvig. Domnul Antonescu şi domnul Ponta nu prea stăteau, sau stăteau puţin şi se speriau. Într-un asemenea proiect politic am avut nu numai stări de bine, am avut momente tensionate din diverse cauze şi amândoi stăteam umăr la umăr ca să ducem proiectul mai departe. Asta a făcut să se lege o prietenie foarte bună. După ce domnul Hellvig a devenit directorul SRI, sigur, nu pot să spun că îi sunt sau îmi este duşman, dar avem o relaţie instituţională, conducem două instituţii pe care le respectăm şi după ce nu o să mai fim în aceste funcţii probabil că relaţia de prietenie va fi umplută din nou de substanţă cu mare drag şi din partea mea şi din partea lui", a spus Dragnea duminică, la Antena 3.



Preşedintele PSD a adăugat şi că SRI a avut în campania electorală o atitudine corectă şi echilibrată.



"Din punctul meu de vedere, foarte important a fost că SRI, nu ştiu dacă a avut influenţe sau nu, dar probabil că telefoane şi alte apropouri din partea unor foşti colegi de la PNL o fi avut domnul Hellvig, să-i ajute în campanie, eu am simţit foarte clar că în acest an electoral SRI, ca şi celelalte instituţii, a avut o atitudine corectă, echilibrată, echidistantă, de neimplicare, doar în limita atribuţiilor de serviciu pe care le-au avut. Să ştiţi că pentru noi a contat foarte mult. Faptul că în 2016 am putut avea nişte alegeri chiar libere, cu toate că am auzit că au fost nişte încercări de intrare în soft a unora, să vedem dacă o să vină până la urmă informaţiile complete, toţi am simţit că am putut desfăşura campanie fără să simţim că o parte din adversari sunt susţinuţi. Printre alte instituţii, SRI merită toată lauda că nu s-a implicat. Sigur că nu avea de ce să se implice, dar în anii trecuţi se tot vorbea despre asta", a mai afirmat preşedintele Camerei Deputaţilor. www.agerpres.ro