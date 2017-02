Dragnea anunţă excluderi în PSD

DIANA OROS

Liviu Dragnea susţine că în interiorul PSD vor exista în curând “discuţii lămuritoare” privind existenţa unor ''persoane infiltrate'' în partid. "N-o să spun nume astăzi, dar şi la grup au fost colegi care au ridicat această problemă, şi în plen, şi în particular, nu vreau să deschidem acest subiect în aceste zile, dar îl vom aborda şi îl vom limpezi foarte curând", a precizat Dragnea. Liderul PSD a negat ieri speculaţia potrivit căreia aborgarea OUG13 ar fi provocat un conflict între el şi premierul Sorin Grindeanu: "Nu, nu are de ce să fie, am spus şi astăzi la grup, am spus şi aseară, are susţinerea mea totală premierul Grindeanu şi actualul Guvern".