Dragnea: Avem mai mult de doi miniştri 'sub lupă'

DIANA OROS

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat duminică seara că are "sub lupă" mai mult de doi miniştri din cabinetul Grindeanu, care nu au ţinut pasul cu programul de guvernare.



"Din păcate, mai mult de doi miniştri (sub lupă n.r.). Nu sunt miniştri răi, dar eu am spus după alegeri, şi înainte de formarea Guvernului, şi când s-a format şi imediat după, că acest program de guvernare este unul foarte riguros, care are obiective foarte importante şi cu care nu poţi să te joci. Adică fiecare ministru are clar un parcurs stabilit în acel program votat, legitimat de oameni, şi unii au mers pe un ritm obişnuit ca unor guvernări anterioare. Nu merge", a precizat Liviu Dragnea, la Antena 3.



Liderul PSD a afirmat că presupune că aceşti miniştri se află şi în atenţia prim-ministrului Sorin Grindeanu.



"Eu cred că sunt şi sub lupa premierului. Cred că privim cu aceeaşi lupă", a mai spus Liviu Dragnea.



Deşi nu a nominalizat miniştrii vizaţi, în cadrul emisiunii Dragnea a făcut referire la activitatea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, menţionând că nu regretă că l-a sprijinit pentru această funcţie, dar nici nu poate spune că este "foarte fericit". www.agerpres.ro