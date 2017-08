Dragnea, către protestatarii faţă de propunerile de modificare a legilor Justiţiei: Să încercăm să avem dezbateri aşezate

Dan Marinescu/Intact Images

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis, duminică, un mesaj celor care protestează faţă de propunerile de modificare a legilor Justiţiei, precizând că sunt necesare "dezbateri aşezate", în România, "pe cele mai sensibile probleme".



Întrebat la Antena 3 ce mesaj le transmite oamenilor care vor să protesteze faţă de propunerile de modificare a legilor Justiţiei, Dragnea a răspuns: "Să aşteptăm şi să încercăm, poate reuşim, să începem să avem dezbateri aşezate în România, pe cele mai sensibile probleme. Să putem avea dezbateri aşezate. Dacă reuşim toţi să rezistăm la această tentaţie... Dumneavoastră vedeţi în ce situaţie suntem? Cineva vine cu nişte propuneri. Până şi simpla propunere, şi simplul gând trebuie să genereze atacuri, violenţe verbale şi foarte multe critici".



Potrivit liderului PSD, aceste propuneri sunt doar "începutul unui proces".



"Totuşi să avem răbdare şi să putem să dezbatem în mod civilizat. Este de fapt doar începutul unui proces. Pe de altă parte, este o mulţime uriaşă şi tăcută în România care aşteaptă aceste lucruri, uriaşă, din ce în ce mai mare", a mai spus Dragnea.



El a afirmat că este dispus să îşi asume "toate riscurile" pentru a duce "până la capăt" acest proces.



"Sistemul nu se lasă uşor (...) Sunt ani de zile de construcţie, ani de zile de legături făcute, ştiute, neştiute, la vedere, obscure şi aici nu e vorba neapărat de oamenii care sunt acolo, e vorba de un concept care a fost gândit, poate în 2005, poate în 2006, şi care a fost pus în practică an de an. Nu este uşor, dar cu răbdare, eu asumându-mi toate riscurile, acest proces trebuie dus la capăt, proces de însănătoşire a sistemului", a mai spus Dragnea.



Totodată, întrebat dacă se doreşte intrarea sa la închisoare, Dragnea a spus: "Pentru mine nu mai e un secret demult (...) Eu n-am cum să stau în genunchi. Dacă e să mor, mor în picioare. Adică nu poţi să treci prin viaţă, prin nişte poziţii publice şi în urma ta să rămână doar teamă, nervi, frică sau... Nu mai e cazul. La mine nu e cazul. Cred foarte mult în ceea ce am propus în campania electorală". AGERPRES