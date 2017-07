Dragnea cere explicaţii de la ministrul Finanţelor şi de la şeful ANAF legat de prezenţa inspectorilor în redacţia Rise Project

Christian Silva/Intact Images

Preşedintele PSD Liviu Dragnea le-a cerut joi ministrului de Finanţe şi şefului ANAF să dea imediat explicaţii publice cu privire la prezenţa inspectorilor ANAF în redacţia Rise Project, adăugând că nu are nicio implicare în această acţiune.



"Am aflat din presă că inspectori ai ANAF au descins în redacţia Rise Project. Întrucât, de ceva vreme, Rise Project publică subiecte legate de persoana mea, vreau să fac următoarele declaraţii: nu am nicio implicare în prezenţa unor inspectori ANAF în redacţia Rise Project, sunt indignat de ceea ce se întâmplă, am sentimentul că se încearcă compromiterea mea, faptul că o instituţie de presă scrie despre un om politic nu trebuie să aibă nicio legătură cu implicarea instituţiilor statului în viaţa acelei instituţii de presă", se arată într-un comunicat, remis AGERPRES, de preşedintele PSD.



El spune că "acest tip de comportament a existat în timpul unui regim prezidenţial de tristă amintire, când instituţii de presă ostile acestuia erau ţinta instituţiilor de forţă".



"Cer ca ministrul de Finanţe şi şeful ANAF să dea explicaţii imediat privind prezenţa inspectorilor ANAF în redacţia Rise Project. Vreau ca aceste explicaţii să fie publice", a subliniat Dragnea.

Sursa: www.agerpres.ro