Dragnea: Comisia pentru controlul SRI trebuie să îl cheme la audieri pe Hellvig

Preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea a declarat că din ce ştie el Florian Coldea este un foarte bun profesionist, dar Comisia parlamentară pentru controlul SRI trebuie să îl cheme la audieri pe directorul SRI Eduard Hellvig pentru a verifica dezvăluirile făcute în ultima vreme cu privire la Coldea.



"Eu nu ştiu foarte multe lucruri despre Florian Coldea, dar, din ce am mai citit, din ce am mai auzit, din ce am mai discutat cu unii şi cu alţii în ultima perioadă, în ultimii 2-3 ani, ce pot spune despre el, din ceea ce ştiu eu, este un foarte bun profesionist. Nu ştiu câtă mână de fier sau de catifea are Eduard Hellvig, dar eu cred că el a avut o relaţie de colaborare şi o relaţie de serviciu foarte bună cu domnul Florian Coldea. Nu ştiu ce va face domnul Coldea, dacă va reveni pe funcţie, dacă nu va reveni, sunt tot felul de discuţii, numai ei şi preşedintele Iohannis ştiu, probabil. Dincolo de asta, ce consider eu că nu e bine pentru statul român este scandalul care a fost generat de aceste dezvăluiri. O consecinţă este suspendarea domnului Coldea, dar scandalul în sine afectează credibilitatea SRI, care este unul din pilonii importanţi pentru stabilitatea şi securitatea naţională. Toată lumea spune că SRI, ca şi SIE de fapt, ca şi Ministerul de Interne ca şi DGIPI, ca şi alte structuri, trebuie să fie foarte bine structurate şi stabile şi să se bucure de prestigiu intern şi internaţional. SRI face parte dintr-o reţea de servicii de informaţii cu partenerii noştri din NATO şi nu numai foarte importantă şi schimbul de informaţii nu trebuie să fie afectat de acest scandal", a spus Dragnea, la Antena 3.



El a adăugat că noua Comisiei pentru controlul SRI, care va fi constituită luni în Parlament, trebuie să ancheteze toate lucrurile care s-au spus în ultima vreme despre generalul SRI Florian Coldea.



"S-a discutat mult dacă noua Comisie SRI ar trebui să ancheteze aceste lucruri. După părerea mea, noua Comisie SRI trebuie să facă acest lucru, trebuie să îl cheme la audieri pe domnul Hellvig, cred că şi dumnealui îşi doreşte lucrul acesta pentru că orice neanchetare, dacă pot spune aşa, nu face decât să umfle foarte mult acest mister, această lipsă de informaţii, lipsă de cunoaştere. O audiere şi o verificare fără patimă, dar făcută foarte serios şi foarte profesionist este în beneficiul tuturor, şi al instituţiei şi al Parlamentului, şi al opiniei publice şi al statului. Cred că în Comisia SRI domnul director Hellvig va avea posibilitatea, într-un mediu oficial şi instituţional, să răspundă la întrebări şi să lămurească multe lucruri care trebuie lămurite. Ăsta este un scandal care trebuie nu închis, în sensul de băgat sub preş, trebuie lămurit şi mers mai departe, instituţia este mult prea importantă", a menţionat preşedintele Camerei Deputaţilor.



Dragnea a mai precizat că nu există o înţelegere ca PNL să preia şefia Comisiei pentru controlul SIE şi PSD pe cea pentru controlul SRI, iar PSD va avea patru locuri din nouă în Comisia SRI. www.agerpres.ro