Dragnea: Cu sau fără sms, avem premier; Tăriceanu: Este de Cartea Recordurilor desemnarea prin sms

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că premierul desemnat, Sorin Grindeanu, a crezut iniţial că sms-ul de la şeful statului este o glumă de la vreun coleg şi a adăugat că, personal, nu este deranjat de această modalitate de a anunţa o decizie.



"Pe mine nu putea să mă deranjeze, pentru că nu mă mai surprinde de mult şi, în al doilea rând, nu am primit eu sms-ul. Pe mine m-a sunat primul-ministru desemnat în primul rând să mă întrebe dacă ştiu ceva dacă s-a anunţat că a fost desemnat. Şi, de asemenea, a zis că-mi trimite numărul de la care a primit sms-ul să verific dacă este numărul preşedintelui Iohannis. E şi asta o procedură. Prima lui reacţie, şi eu dacă eram în locul lui la fel gândeam, s-a gândit că e vreo glumă de la vreun coleg, la 9,38 sau la 9,40 când a primit sms-ul. Aşa a decis, până la urmă este important că s-a făcut acest anunţ - că e ciudat, că e bizar, până la urmă e important că a făcut acest anunţ pentru că, repet, practic noi astăzi, la 11,00, hotărâsem să ne întâlnim, la 11,00 deja declanşam procedurile constituţionale, pentru că nu mai puteam aştepta neavând niciun orizont de timp. Deja a început să ningă, se pot întâmpla foarte multe, ţara are nevoie de Guvern, plus toate măsurile economice care afectează România - cursul de schimb se clatină. Dacă aşa a hotărât să-l anunţe, personal nu am nicio problemă", a declarat Dragnea, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.



El a precizat că, în lipsa unei desemnări, ar fi convocat sesiunea extraordinară a Parlamentului pentru deblocarea situaţiei.



"Astăzi convocam pentru data de 3 ianuarie sesiunea extraordinară a Parlamentului, aşa convenisem aseară. Acum o să o convocăm pentru a declanşa procedurile de învestire a Guvernului. Nu mai puteam aştepta şi luna ianuarie până când Sorin Grindeanu primea un sms. Nu! (...) Nu era ceva împotriva cuiva, trebuia să deblocăm această situaţie, pentru că România, dacă şi săptămâna viitoare trecea fără Guvern, erau nişte costuri economice foarte greu de reparat, plus exista foarte multă nervozitate în populaţie. Dar suntem aici, cu sms, fără sms, avem un prim-ministru desemnat şi ne apucăm de treabă", a arătat liderul PSD.



Dragnea a susţinut că noul Guvern nu va mări nicio taxă, dimpotrivă, va continua cu eliminarea unora. "Pe noi ne interesează ca programul de guvernare explicat în toate felurile şi accesibil tuturor, care a fost votat, să fie implementat aşa cum a fost votat Şi, în funcţie de asta, Guvernul va analiza. (...) În 2018, TVA-ul va fi 18%, asta este garantat", a adăugat el.



La rândul său, Călin Popescu-Tăriceanu, copreşedinte ALDE, consideră că este de Cartea Recordurilor desemnarea unui premier prin sms.



"Cred că asta este de Cartea Recordurilor Guinness anunţarea desemnării primului-ministru prin sms", a spus Tăriceanu.



Premierul desemnat Sorin Grindeanu a declarat vineri că a primit vestea că nominalizarea sa a fost acceptată de către şeful statului printr-un sms pe telefon cu textul "Succes. Klaus Iohannis".



Grindeanu l-a sunat imediat pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea, pe care l-a rugat să vadă dacă numărul de telefon de pe care a primit sms-ul îi aparţine preşedintelui Klaus Iohannis. Sorin Grindeanu a arătat că, după ce i-a verificat numărul de telefon, i-a răspuns: ''Mulţumesc, dl preşedinte!''. AGERPRES