Dragnea despre amânarea anunţului preşedintelui: E o bătaie de joc

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a calificat amânarea anunţului preşedintelui Iohannis pentru propunerea de premier ca fiind "o bătaie de joc la adresa românilor".



"În primul rând este o bătaie de joc la adresa românilor. Şi am mai înţeles că, de fapt, face tot posibilul ca o mare parte din programul nostru de guvernare să nu fie aplicat în aşa fel încât românii să nu beneficieze de măsurile aşteptate şi super-aşteptate din programul nostru. (...) Tot pe surse... mi se pare ceva jenant ca un şef de stat să vrea sa dea nişte informaţii fără să şi le asume", a declarat Dragnea, joi, la Romania TV.



El a adăugat că nu a dorit să comenteze subiectul şi a opinat că, probabil, preşedintele nu vrea să fie aplicat programul de guvernare pentru a nu creşte cota de încredere pentru iniţiatorii acestuia.



"Am înţeles că la o televiziune era cineva supărat că de ce nu am ieşit astăzi. Eram cu domnul Tăriceanu şi cu domnul Grindeanu şi ne-am tot gândit... Să ieşim să comentăm, ce? O tăcere? E o situaţie penibilă - sunt 20 de zile de la alegeri şi nu avem guvern", a spus preşedintele PSD. www.agerpres.ro