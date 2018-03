Dragnea, despre cum s-a făcut Guvernul Ponta în 2012: „De când e SRI consultantul PSD?”

Liviu Dragnea a dezvăluit cum s-a făcut Guvernul USL în 2012.

Acesta spune că Victor Ponta ar fi stabilit componenţa Executivului alături de fostul şef SRI, George Maior.

„În 2012, am vorbit cu mai mulţi parlamentari să voteze moţiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea dacă domnul Băsescu îl va numi pe Ponta premier. Am convenit să ne vedem la ora 20.00 să discutăm despre cum va arată voul Guvern. M-a sunat Victor Ponta să ne vedem în seara asta , dar să nu discutăm despre Guvern că e obosit. Mi s-a părut foarte ciudat. Ne-am întâlnit după ce am fost la Cotroceni şi a luat mandatul de la preşedinte. A rămas să ne vedem duminică. Am plecat acasă destul de contrariat. (...) Sâmbătă jucam tenis şi m-a sunat Crin. Mi-a zis: «domnule, aseară nu s-a putut face Guvernul că era oboseală, dar dimineaţă Victor mi-a arătat lista Guvernului. A făcut-o cu tine?» Zic: «nu, n-a făcut-o cu mine, eu am plecat acasă ca şi tine». Mi-a zis Crin: «te-am sunat să-ţi zic pentru că nu mi se pare corect». Ne-am întâlnit duminică. Ponta mi-a dat de înţeles că a făcut în noaptea aia Guvernul cu George Maior şi cu alţii. I-am zis atunci că nu are rost să mai fac parte din proiectul ăsta şi o să stau în banca mea. Familia mea era la o cabană în Valea Prahovei și stabilisem să ne întoarcem luni(...). Pe drum l-a sunat pe George Maior şi mi l-a dat la telefon. Mi-a spus Maior: «Guvernul nu e o chestiune aşa simplă, trebuie să fie oameni verificaţi». I-am spus: «George, iartă-mă, nu sunt de acord cu tine. Nu înțeleg de ce noi mergem şi vorbim cu oamenii, ca de fapt să vedem că noi suntem tranformaţi în păpuşi». I-am spus şi lui Crin. A fost o impunere a lui Ioan Rus la Interne. A fost o foarte mare nervozitate în rândul liderilor din teritoriu, care s-au strâns la partid să mă susţină. Se stabilise ca eu să fiu ministru de Interne şi ei voiau ca eu să fiu ministru de Interne. (...)Maior mi-a zis să nu fiu în Guvern, să mă ocup de partid. Eu i-am zis lui Ponta: «de când e SRI consultantul PSD?» Acestea sunt întâmplările pe care vreau să le zic la Comisia SRI”, a spus Dragnea.