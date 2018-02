Dragnea, despre discuţia cu şeful statului: I-am arătat minciunile transmise de Angela Cristea comisarilor europeni

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a afirmat, duminică seara, că i-a spus preşedintelui Klaus Iohannis, în discuţia pe care au avut-o la Cotroceni, că şefa Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti a transmis "minciuni" comisarilor europeni, iar acest lucru nu poate rămâne "netaxat".



"Am rămas după depunerea jurământului cred că 10-12 minute, (...) i-am arătat preşedintelui minciunile transmise de şefa Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti, doamna Angela Cristea, transmise la toţi comisarii europeni, minciunile proaspete vorbesc, spunându-i că mie mi se pare antiromânesc şi un gest împotriva intereselor româneşti care nu poate să rămână netaxat şi nespus", a declarat Liviu Dragnea la România Tv, menţionând că el a cerut să vorbească cu şeful statului şi acesta a acceptat.



Acesta a adăugat că şefa Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti poate să transmită minciuni şi despre preşedintele României.



"Astăzi minte (şefa Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti - n.r.) despre premierul României, poate ieri sau poimâine minte despre preşedintele României. Despre mine a transmis tot timpul informaţii, asta o ştiu, să fie sănătoasă, îi doresc foarte mult succes şi multă sănătate", a spus Dragnea.



Liderul PSD a mai precizat că i-a transmis şefului statului opinia sa, dar decizia este a preşedintelui.



"Dar i-am spus părerea mea, decizia a fost şi este a dumnealui, este şeful statului. Nu mi se pare corect ca preşedintele României, indiferent care e, să meargă la Bruxelles şi nu preşedintele să fie cel care informează Comisia Europenă, comisarii europeni, Parlamentul European, dacă este cazul, despre situaţia din România, ci merg alţi cetăţeni cu diverse poziţii care supun ce se întâmplă în România, lucruri nereale. Şi preşedintele, în loc să meargă acolo să discute şi să obţină ceva pentru România, trebuie să dea explicaţii, ceea ce mi se pare incorect", a adăugat Dragnea.



Preşedintele Camerei Deputaţilor a menţionat că preşedintele nu l-a contrazis.



În privinţa relaţiei cu şeful statului, Dragnea a subliniat că are toată deschiderea pentru a se întâlni cu acesta.



"De câte ori o să fie cazul o să-l sun, de câte ori o să mă caute, o să răspund, dacă va fi cazul să ne întâlnim, cu toată deschiderea. Am spus-o în seara desemnării doamnei Dăncilă ca premier că am apreciat foarte mult, nu numai eu, ci toţi colegii de partid, faptul că a rămas în limitele constituţionale, a respectat majoritatea parlamentară", a adăugat Dragnea. AGERPRES