Dragnea, despre Grindeanu: Sper să aibă capacitatea de a rezista tuturor tentaţiilor de toate felurile

DIANA OROS

Preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea a declarat, duminică seara, că speră ca premierul Sorin Grindeanu "să aibă capacitatea de a rezista tuturor tentaţiilor de toate felurile", punctând că este important ca acesta "să rămână concentrat pe programul de guvernare".



Întrebat când va deveni prim-ministru, Liviu Dragnea a spus că "nu ştie".



"Nu ştiu. Deocamdată Sorin Grindeanu prestează bine. Dacă Sorin Grindeanu va rezista la ritmul pe care eu l-am impus, pentru că este programul pe care îl făcusem, dacă rezistă şi el şi echipa lui în aşa fel încât termenele trecute în program vor fi respectate, măsurile şi programele vor fi respectate, Sorin Grindeanu poate să stea acolo tot mandatul. I-am spus-o şi lui personal, am spus-o şi public, nu ne jucăm cu asta şi sper să nu ajungem în situaţia în care va obosi. Nu putem să spunem că va sta opt ani prim-ministru, nu cred că a stat cineva în România opt ani prim-ministru. Sper să aibă capacitatea de a rezista tuturor tentaţiilor de toate felurile, şi tentaţii politice, şi tentaţii de imagini personale, de proiecte personale. Este important să rămână concentrat pe acest program de guvernare pentru că va avea şansa să fie parte dintr-o echipă pe care am format-o, care schimbă România în bine. Asta e o şansă cu care te întâlneşti o dată sau poate niciodată în viaţă, a spus Liviu Dragnea la Antena 3.



Întrebat dacă îi place în fruntea Parlamentului, Dragnea a spus că "nu", el adăugând că încă nu s-a obişnuit cu postul pe care îl ocupă în prezent.



"Nu. O să îmi trebuiască un timp să mă obişnuiesc. E foarte înaltă tribuna, de sus eu fără ochelari nu văd primul rând. Mi se pare, nu-i critic pe cei care au făcut arhitectura sălii, mi se pare mult prea înaltă acea tribună, eu sunt un om normal. Mie toată viaţa mea, de când am început să muncesc, mi-au plăcut posturile de execuţie, adică să faci ceva, ba prefect, preşedinte de consiliu, ministru, viceprim-ministru, preşedinte de partid. Faci lucruri. Trebuie să mă obişnuiesc rapid. Asta nu înseamnă că nu am început lucruri şi nu am demarat nişte lucruri în Cameră, dar deocamdată nu pot să spun că această funcţie o simt pe inimă sau pe suflet, dar încet-încet o să se nască şi această relaţie de prietenie cu funcţia", a conchis Dragnea. www.agerpres.ro