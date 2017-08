Dragnea despre percheziţiile la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul: Mi s-a părut o acţiune exagerată, un exerciţiu de forţă

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, consideră "un exerciţiu de forţă" percheziţiile efectuate zilele trecute de DNA la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul.



El a afirmat, duminică seară, că acest tip de informaţii - că Guvernul României este percheziţionat (percheziţiile au vizat birouri ale Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul care se află în Palatul Victoria n.r.) - nu ne ajută ca ţară, existând o disproporţie între forţele folosite de anchetatori şi obiectul cercetării, acela al unor concursuri de ocupare a funcţiei de consilier.



"Mie cel puţin mi s-a părut o acţiune exagerată. A vrut să fie un semnal de forţă probabil, am înţeles că au fost 11, 14 nici nu mai ştiu, au fost mai mulţi ofiţeri să facă percheziţii pentru un concurs... ca să dea ştirea că Guvernul României este percheziţionat. Ne ajută asta ca ţară? Adică pe noi ca ţară, nu vorbesc despre hrana orgoliului unor şefi de instituţii. Nu cred că ne ajută ca ţară. Pentru că se poate duce informaţia: Guvernul României a fost percheziţionat. Până se mai află de ce a fost percheziţionat...mare problemă... totuşi într-o ţară europeană să se întâmple aşa ceva mie mie s-a părut un exerciţiu de forţă", a spus Liviu Dragnea la România TV.



Liderul PSD a adăugat că peste tot în lume se poartă "lupte pentru putere", care sunt legitime dacă sunt duse în cadrul legii şi al Constituţiei şi dacă se poartă de către grupările legitime - partide politice sau oameni politici.



"Dar în ultimii ani în România nu s-au îndeplinit aceste criterii, adică s-au amestecat tot mai mult instituţii şi şefi ai unor instituţii care au vrut să acapareze partide, care au vrut să influenţeze partide, care au vrut să divizeze partide, care au condamnat lideri, cazul meu, pe un dosar politic... nu mai e un secret pentru nimeni, nici pentru cei care nu recunosc", a mai spus Liviu Dragnea.



În cursul zilei de luni, procurori şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DNA Bucureşti au efectuat percheziţii în patru birouri din cadrul Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul, care are sediul principal în Palatul Victoria. Acestea au vizat concursurile pentru ocuparea funcţiilor de consilier 1 şi consilier 2, organizate de către minister în aceeaşi zi.



"În cursul zilei de luni, 31 iulie, mai mulţi procurori şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DNA Bucureşti au efectuat percheziţii, în baza unui mandat de percheziţie domiciliară emis de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penală, în patru birouri din cadrul Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul, care are sediu principal în Palatul Victoria", se arată într-un comunicat al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul. www.agerpres.ro