Dragnea despre protestele pe cele două ordonanţe: Nu am înţeles exact care este supărarea

Karina Knapek/Intact Images

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a susţinut marţi că nu a înţeles care este "supărarea" celor care au protestat în stradă în semn de nemulţumire faţă de proiectele celor două ordonanţe privind graţierea şi modificarea Codurilor penale.



"Eu nu am înţeles exact care este supărarea. Pe de-o parte, este preşedintele CEDO, care spune public că România trebuie să ia măsuri după modelul Italiei - România poate lua sau nu; pe de altă parte, nu am înţeles, ideea că s-ar putea face o ordonanţă de modificare a Codului penal pentru punerea în acord a deciziilor Curţii Constituţionale. Dacă nici deciziile Curţii nu mai sunt importante, trebuie să decidem asta, dar împreună cu Curtea Constituţională. Pe de altă parte, eu am primit, şi colegii mei, mai multe mesaje directe şi mult mai multe indirecte de la susţinătorii PSD care vor ca Guvernul să fie lăsat să îşi exercite prerogativele constituţionale pentru că ei au votat acest lucru. În sensul ăsta am văzut ce s-a întâmplat duminica trecută şi acum o săptămână", a declarat Dragnea la Palatul Parlamentului.



Întrebat în ce decizie a CCR spune "negru pe alb" că trebuie limitat abuzul în serviciu doar la un anumit prag - prejudiciu de 200.000 lei sau oricare prejudiciu, Dragnea a răspuns: "Păi, avem vreo decizie de la Guvern? Vreau să vă spun o altă părere de a mea, care nu vine de la un jurist. Am fost întrebat şi astăzi despre acel prag. Din păcate, după părerea mea, în România nu mai există pedeapsă administrativă, deci chiar nu mai există. Toată lumea vorbeşte pentru orice greşeală la închisoare. Din ce am înţeles de la nişte jurişti care au analizat acest proiect, până la acea sumă nu înseamnă că nu păţeşte nimic. Înseamnă că acea sumă se recuperează, dar pe cale civilă".



Potrivit acestuia, tehnocraţii au modificat Codul penal în vreo 60-70 de puncte. "Şi nu am văzut dezbateri atunci nici în sală, nici în stradă că s-a modificat Codul penal în vreo 60-70 de puncte", a adăugat Dragnea.



Liviu Dragnea a menţionat că speră ca Guvernul să găsească o soluţie şi a precizat că nu dă indicaţii miniştrilor în acest sens.



"Nu sunt membru în Guvern. V-am spus şi le-am spus şi lor de la instalare că nu eu o să conduc Guvernul, o să găsească în mine orice sprijin oricând, dar nu eu conduc Guvernul. Nu procedez ca Băsescu sau Iohannis. Vreau să fie un Guvern care să aibă puterea de a lua decizii, nu împins de la spate. Dacă iau decizii proaste, politicul acţionează şi îi sancţionează. (...) Sper ca săptămâna viitoare să nu mai discutăm despre 'a fi' sau 'a nu fi'", a arătat preşedintele Camerei Deputaţilor. AGERPRES