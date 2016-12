Dragnea despre soţul lui Shhaideh: Serviciile secrete ar trebui să aibă o poziţie dacă există motive

Serviciile secrete ar trebui să aibă o poziţie foarte clară dacă există vreo problemă în privinţa soţului lui Sevil Shhaideh, dar adevăratul "risc de securitate naţională a fost Guvernul condus de Dacian Cioloş", a afirmat joi preşedintele PSD, Liviu Dragnea.



"Cred că serviciile secrete ar trebui să aibă o poziţie foarte clară dacă există vreo problemă de securitate sau vreo problemă în ceea ce priveşte această nominalizare, altfel eu o să consider că aceste zvonuri pleacă de la ei, şi chiar le cer public şi prieteneşte, că ne cunoaştem foarte bine. (...) Eu îl cunosc pe acest om. Sevil Shhaideh era căsătorită cu el şi când era membru în Guvern şi a primit şi cetăţenie română", a declarat Dragnea, la sediul PSD.



El s-a arătat convins că instituţiile statului l-au verificat pe soţul lui Sevil Shhaideh, care este cetăţean român.



"Eu sunt absolut convins că instituţiile statului român, toate instituţiile statului român, aşa cum ne verifică pe toţi de când ne-am născut şi până în zilele noastre, cred că nu acordau cetăţenie română unui om dacă era o problemă.

Eu îl cunosc bine pe soţul doamnei Shhaideh, este un om foarte serios, foarte bine pregătit, liniştit. Am văzut câteva alegaţii, inclusiv de la un fost preşedinte, care bate câmpii. Nu există niciun fel de vulnerabilitate aici. Pe mine m-a interesat şi mă interesează în continuare ca premierul să fie un om în care să am încredere", a arătat Dragnea.



Potrivit acestuia, nominalizarea lui Sevil Shhaideh pentru funcţia de premier nu poate fi refuzată pe bază de pretexte.



El a criticat prestaţia Guvernului Cioloş, pe care îl consideră "risc de securitate naţională".



"Dacă cineva crede că ne poate convinge că s-ar putea refuza o asemenea desemnare cu asemenea pretexte slabe se înşală amarnic. Nu există niciun risc aici. Risc de securitate naţională a fost Guvernul zero al lui Dacian Cioloş, care a adus prejudicii României de miliarde de euro. Aici serviciile secrete ar fi trebuit să intervină demult, nu să stea indiferente sau să se complacă într-o neimplicare şi neintervenţie şi nesesizare fermă a unor derapaje din acest guvern. România a pierdut miliarde de euro. Şi sunt absolut convins că toate serviciile de informaţii din România l-au informat chiar pe preşedinte de ce se întâmplă. (...). Restul sunt glume proaste şi pretexte inventate, care nu stau în picioare.

Doamna Sevil a fost ministru în guvern, atunci nu au avut o problemă serviciile? Atunci nu au avut nicio problemă cei care vorbesc acum? Să fim serioşi. Văd că vin întrebări dintr-o televiziune care este foarte românească, am înţeles şi îngrijorări. Nu există asemenea riscuri. Cine o cunoaşte pe Sevil Shhaideh ştie că e o femeie foarte serioasă, foarte muncitoare şi foarte cuminte", a menţionat preşedintele PSD. AGERPRES