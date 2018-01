Dragnea despre viitorul premier: Nu voi face nicio propunere; se pare că am mână proastă

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că el nu va mai face propunerea pentru premier în cadrul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD care va avea loc marţi, nominalizarea urmând să rezulte din dezbateri.



"Se pare că am mână proastă. (...) Nu voi face nicio propunere. Prima dată, la Sorin Grindeanu, am făcut eu propunerea, colegii au votat-o. Au ştiut-o, că au votat-o. A doua oară, la Mihai Tudose, am avut discuţie cu fiecare membru din CExN în parte - pe cine ar vedea, care ar fi variantele, şi după această discuţie s-a conturat această propunere pe care am făcut-o eu. Mâine va fi exact cum v-am spus - eu nu voi face nicio propunere, eu voi vota propunerea care iese din dezbatere, dar şi eu îmi voi asuma acest lucru, pentru că au fost câţiva colegi care au votat împotriva lui Mihai Tudose în vară, şi care acum susţineau asta, şi care reproşau că au votat în necunoştinţă de cauză. Eu nu am propus un om necunoscut în partid, dar eu îmi voi asuma votul pe care îl vor da mâine, după ce vom discuta mai multe propuneri. Mâine le-am spus că stăm aici, la CExN, până iese fumul alb", a declarat Dragnea luni seara, într-o conferinţă de presă la sediul PSD.



Potrivit acestuia, vor fi mai multe variante în discuţie, mai ales dacă viitorul candidat "poate rezista la manipulări, la minciunile de care a fost înconjurat Mihai Tudose şi probabil şi Sorin Grindeanu". "Poate eu cunosc un om parţial, poate altcineva îl cunoaşte mai bine. Şi mâine va fi o discuţie foarte serioasă", a arătat Liviu Dragnea.



El a anunţat totodată că le-a reproşat mai multor miniştri "că au plimbat minciuna în ultimele luni dintr-o parte în cealaltă". "Şi i-am avertizat pe toţi că aceasta nu va mai putea continua. De asemenea, i-am rugat pe colegii mei să facă un efort să înţeleagă că a fost suficientă această perioadă de declaraţii publice şi păreri pro şi contra, scrisori, propuneri înainte să se discute în forurile statutare ale partidului. Şi sper să ţină cont de asta, pentru că nu vor mai fi acceptate", a mai afirmat liderul PSD. AGERPRES