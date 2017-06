UPDATE: Dragnea explică de ce l-a exclus pe Grindeanu și de ce va depune moțiunea de cenzură

DIANA OROS

UPDATE 2: "Am avut o şedinţă CExN unde am discutat despre refuzul dlui Sorin Grindeanu de a respecta decizia celor două partide - PSD şi ALDE. În acest context, mai mulţi colegi, foarte mulţi, au propus excluderea dlui Sorin Grindeanu din calitatea de membru al PSD, o decizie care a fost aprobată în unanimitate, pe baza statutului, care dă această competenţă CExN. În acelaşi timp, am luat act de conferinţa de presă a purtătorului de cuvânt de la Cotroceni cu privire la răspunsul dat la adresa pe care şi eu şi dl Tăriceanu i-am trimis-o dlui preşedinte Iohannis, în care l-am informat despre deciziile de ieri. Ca atare, PSD a luat decizia, după ce ne-am consultat cu colegii de la ALDE, ca luni să se depună moţiune de cenzură împotriva Guvernului, iar miercuri să fie dezbătută şi votată. Nu ne-am dorit această situaţie, recunosc că şi eu şi majoritatea colegilor am sperat că, după decizia de ieri a CExN la care din păcate dl Sorin Grindeanu nu a vrut să participe, va înţelege că astea sunt regulile democratice şi că trebuie să îşi prezinte demisia", a susţinut Liviu Dragnea, citat de Agerpres.



În acest sens, a arătat el, "PSD a luat această decizie, pe care o regretă". "Dar aici am ajuns. Dacă ar fi dorit să nu intervină această criză politică, să nu se lungească această criză politică generată prin refuzul de a părăsi Palatul Victoria, poate am fi ajuns la o soluţie amiabilă şi astăzi poate eram la Cotroceni la consultări, în seara asta am fi avut un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi declanşam procedurile constituţionale pentru instalarea unui nou guvern", a spus preşedintele PSD.



Potrivit acestuia, din ceea ce s-a prezentat în raportul de evaluare a activităţii guvernamentale, una dintre problemele care a generat această întârziere o reprezintă şi lipsa unei coordonări efective a activităţii miniştrilor, atribut al prim-ministrului.



"Este principala atribuţie - să coordoneze activitatea miniştrilor şi să blocheze toate situaţiile care pot genera aceste întârzieri. Am discutat astăzi cu colegii mei şi despre demisiile miniştrilor prezentate ieri, au fost prezenţi şi miniştri PSD la acest CExN şi le-am spus colegilor mei ce n-am spus ieri. (...) Din păcate, în ultimele două luni, majoritatea miniştrilor, două treimi, veneau şi la mine şi la partid plângându-se de faptul că nu reuşesc să aibă o comunicare corectă, normală cu primul ministru, plângându-se de faptul că sunt blocaje administrative pe care trebuie să le rezolve primul ministru. (...) Am avut mai multe discuţii cu dl Sorin Grindeanu în această perioadă şi ne-a asigurat că se vor regla aceste lucruri. (...) Au fost mai mulţi miniştri care de mai mult timp intenţionau să plece din guvern din această cauză. Le-am cerut să nu facă lucrul ăsta pentru că am sperat că vom găsi o rezolvare, astfel încât guvernul să funcţioneze. Cea mai importantă grijă este şi va rămâne aplicarea programului de guvernare, dincolo de orice discuţie", a subliniat Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea: Mai mulți miniștri voiau oricum să plece din Guvern

„În ultimele două luni majoritatea miniștrilor veneau și la mine și la partid plângându-se că nu reușesc să aibă o comunicare corectă, normală cu premierul, că sunt blocaje administrative pe care trebuie să le rezolve premierul. Am avut mai multe discuții cu premierul și m-a asigurat că se vor regla aceste lucruri, se pare că nu s-a întâmplat”, a declarat Dragnea.

Liviu Dragnea: Miniștrii s-au plâns că nu discută cu premierul

„Au fost mai mulți miniștri care de mai mult timp intenționau să plece din guvern din această cauza. Le-am cerut să nu facă asta pentru că am sperat până în ultima clipă ca guvernul să funcționeze(...). Sunt 200 și ceva de măsuri care nu au fost implementate”, a adăugat el.

Liderul PSD a vorbit și despre criticile aduse evaluării făcute.

„Când l-am propus pe Grindeanu, tot atunci am spus că la finalul primului semestru vom face o evaluare a activității guvernamentale. Trebuia să fie preocuparea principală a guvernului să facă această evaluare. Luni seară am avut o întâlnire cu mai mulți colegi cu acest raport pe masa, cu domnul Grindeanu. Nu a prea fost interesat de el”.

Conducerea PSD a votat, joi, pentru excluderea premierului Sorin Grindeanu din partid şi pentru depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva Cabinetului, a anunţat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, într-o conferinţă de presă, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional.



Deciziile au fost luate în unanimitate.

AGERPRES