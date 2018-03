Dragnea: Gabrielei Firea i s-au pus probabil beţe în roate

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, înaintea şedinţei Comitetului Executiv al partidului, că a fost realizat un plan de colaborare între Guvern şi Primăria Capitalei şi i-a dat dreptate primarului general, Gabriela Firea, în privinţa faptului că anumiţi secretari de stat ar fi refuzat avizarea unor proiecte.

"Eu am citit şi am şi vorbit cu doamna, ne-am dat câteva mesaje după ce a declarat la presă. I s-au probabil beţe în roate. (...) Aşa este, urmează schimbările la secretarii de stat. Ceea ce a spus doamna Firea este adevărat. Am avut o discuţie cu dumneaei şi cu primarii de sectoare, discuţie purtată şi cu doamna prim-ministru. Au avut şi separat discuţii cu doamna prim-ministru. S-a făcut în sfârşit un plan de colaborare serios, între Guvern şi Primăria Capitalei, care va începe să se implementeze foarte foarte curând, pentru că sunt angajamente pe care ni le-am luat şi eu, şi doamna Firea în campania electorală de la locale şi în campania de la parlamentare. Bucureştiul este cea mai mare localitate din România, unde aproape toţi românii vin, trec prin Bucureşti, au nevoie de instituţiile din Bucureşti şi este important. Dincolo de asta, cea mai mare aglomerare urbană are nevoie de condiţii mult mai bune de trai.", a spus Dragnea.

Întrebat cum comentează declaraţiile Gabrielei Firea conform cărora ar fi "o sinucidere politică" faptul că în PSD sunt frământări care nu au o motivaţie foarte clară şi foarte exactă, el a replicat că primarul general are dreptate.

"Asta ne-a spus şi aseară doamna Firea, la întâlnirea pe care am avut-o cu toţi preşedinţii de organizaţii. Asta am spus-o şi eu, şi asta au spus-o foarte mulţi colegi de-ai noştri. Cei care nu înţeleg că societatea românească a evoluat, că PSD-ul a evoluat şi are o răspundere uriaşă privind viaţa societăţii româneşti şi destinul fiecărui român, înseamnă că a rămas ancorat în trecut. PSD nu mai acceptă în profunzimea lui discuţii, ciondăneli, tot felul de intrigi mici, pentru funcţii şi funcţioare", a precizat Dragnea.

Întrebat dacă apreciază că aceste critici l-ar putea viza şi pe el, Dragnea a replicat: "Nu". El a negat, de asemenea, că ar exista o tabără împotriva sa.

"Eu m-am săturat de un an de zile de când se vorbeşte despre subiectul acesta. Am văzut acum că aproape toate organizaţiile au dat rezoluţii de susţinere. Probabil că nu o să fie suficient nici Congresul. Probabil că trebuie se cer susţinere pe undeva şi prin Asia. Faptul că unul-doi-trei colegi - camarazi, ca să spun aşa - tot spun despre asta, nu înseamnă că e o realitate a partidului. Partidul are nişte obiective pe care şi le-a asumat şi de guvernare şi din punct de vedere al diminuării abuzurilor în societatea românească, pe care le urmăreşte pas cu pas şi şi le îndeplineşte", a spus liderul PSD. AGERPRES