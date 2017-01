Dragnea îl sfătuieşte pe ministrul Justiţiei să se inspire din experienţa guvernelor anterioare în privinţa graţierii

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marţi că îl sfătuieşte pe ministrul Justiţiei, Florin Iordache, să se inspire din experienţa guvernelor anterioare în legătură cu modul de adoptare a proiectului privind graţierea.



Prezent marţi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde a avut loc primul termen al procesului în care este judecat pentru instigare la abuz în serviciu, Dragnea a fost întrebat de jurnalişti ce l-ar sfătui pe ministrul Justiţiei în legătură cu cele două proiecte de ordonanţă privind graţierea şi modificarea Codurilor penale.



"Eu l-aş sfătui să se inspire din experienţa înaintaşilor, adică din experienţa guvernelor precedente. Dacă e să se dea prin ordonanţă sau să se adopte proiecte de lege, asta e problema lor, dar e bine să se uite la experienţa înaintaşilor. Dacă s-a mai dat o graţiere prin ordonanţă, poate să dea. Dacă nu, nu ştiu dacă este bine. (...) Deocamdată, eu am văzut foarte mult scandal pe nişte intenţii. Am văzut şi o dezbatere publică şi eu zic să aşteptăm să vedem ce face Guvernul", a spus Dragnea.



De asemenea, Liviu Dragnea a fost întrebat dacă o eventuală graţiere îl va ajuta cu dosarul pe care îl are în instanţă.



"Ce graţiere să mă ajute pe mine? Nicio graţiere nu mă ajută. Eu nu am auzit de la Guvern că vrea să dezincrimineze abuzul în serviciu. Pe de altă parte, ştiu că avem o Curte Constituţională, din câte mai ştiu eu, cel puţin azi dimineaţă, era în vigoare, care a adoptat o decizie. Dacă trebuie să ieşim în stradă pentru a nu pune de acord deciziile Curţii Constituţionale cu legislaţia, este şi asta o opţiune sau poate CCR a emis acea decizie pentru mine", a replicat Dragnea.



Întrebat dacă acel prag de 200.000 de lei pentru abuz în serviciu îl ajută, preşedintele PSD a spus: "Nu mă ajută pe mine personal. Eu am înţeles de la DNA că are o problemă cu vreo 15.000 de dosare. Eu nu cred că cele 15.000 sunt despre mine, din cât îmi aduc aminte".



Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au amânat, marţi, pentru 14 februarie, dosarul în care preşedintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajarea a două membre de partid la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman.



Motivul amânării a fost faptul că trei dintre inculpaţi nu şi-au angajat avocat. De la proces a lipsit fosta soţie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, care a transmis prin avocat că doreşte să fie judecată în lipsă.



La ieşirea din sala de judecată, Liviu Dragnea a spus că dosarul său se bazează pe o declaraţie mincinoasă, dată de o persoană "în condiţii suspecte" la DNA.



"O luăm din nou de la capăt. Pe o mărturie mincinoasă, contestată şi infirmată de declaraţiile martorilor. Vreau să aduc şi eu martori şi să se audieze din nou martori să vedem dacă şi acest proces va merge şi se va susţine pe o declaraţie mincinoasă sau două declaraţii mincinoase, obţinute în condiţii suspecte la DNA. Eu m-am uitat cu foarte mare atenţie peste toate declaraţiile. Oricine este de bună credinţă şi studiază cu atenţie doar acele declaraţii şi declaraţiile martorilor se vede că sunt puse cu mâna, sunt cusute cu aţă albă sau dictate. Noi vorbim despre o doamnă care a făcut o declaraţie mincinoasă şi care a mai fost condamnată pentru luare de mită şi, am înţeles, mai are un dosar şi se pare că s-a făcut o înţelegere. Asta e România, patria denunţurilor şi ascultărilor. Astea sunt principalii piloni pe care se sprijină dosarele în România şi pentru care intră oamenii în puşcărie", a susţinut Dragnea.



Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, a infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual.



În acelaşi dosar, a fost trimisă în judecată şi fosta soţie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei şi şef serviciu Secretariat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.



Conform DNA, Dragnea a intervenit pentru menţinerea în funcţie şi plata drepturilor salariale pentru două angajate de la DGASPC Teleorman, deşi ştia că acestea lucrau de fapt în cadrul organizaţiei PSD Teleorman. AGERPRES