Dragnea: În CExN s-ar putea discuta de un miting, dar care să aibă sens

Comitetul Executiv Naţional al PSD poate discuta despre organizarea unui miting, dar care să aibă sens, dar deocamdată acest subiect nu există, a declarat joi seara preşedintele partidului, Liviu Dragnea.



"Eu nu am venit să cer susţinere, eu am venit să dau susţinere partidului pentru a continua ceea ce am început. (...) Putem discuta de un miting, dar nu de susţinere. Discutăm mâine sau în zilele următoare. A fost o idee, nu este analizată sau dusă la capăt", a spus Dragnea la Băile Herculane.



Întrebat ce va face dacă vor exista social-democraţi care vor cere organizarea unui miting, liderul PSD a precizat: "Dacă vor fi colegi care la CExN vor cere un astfel de miting vom discuta. De data asta n-o să mai resping această idee, dar, dacă hotărâm să facem un miting, trebuie să stabilim exact pentru ce îl facem. Sunt mai multe motive pe care le-am auzit pentru care colegi de-ai mei doresc să facă un astfel de miting, eu nu resping ideea, dar trebuie să facem un miting care să aibă sens". AGERPRES