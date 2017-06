Dragnea: Mâine vom convoca un nou CExN al PSD; Grindeanu nu mai are sprijin politic

Social-democraţii se reunesc din nou joi în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, pentru a discuta despre o nouă propunere de premier, în condiţiile în care Sorin Grindeanu a rămas fără sprijin politic, a anunţat liderul partidului, Liviu Dragnea.



Potrivit acestuia, alegerile au fost câştigate de PSD şi ALDE şi în continuare majoritatea este aici. "Un prim-ministru este legitim cât timp are sprijinul politic al formaţiunilor care l-au votat. În acest moment, PSD şi ALDE, care l-au propus prim-ministru, au acordat sprijin politic şi l-au votat în Parlament, au retras acest sprijin", a precizat Dragnea, într-o conferinţă de presă la finalul CExN al PSD.



El a subliniat că nu se mai poate vorbi despre un guvern atât timp cât miniştrii acestuia şi-au prezentat demisia.



"Nu prea mai putem vorbi de un guvern - toţi miniştrii şi-au prezentat demisia. (...) Şi constituţional şi politic vorbind, sper ca dl. Sorin Grindeanu să nu se agaţe de această procedură, pentru că nu mai are guvern. Noi am mai adoptat o decizie astăzi, la sugestia unor colegi, o hotărâre prin care s-a decis că orice membru PSD care ar intra într-un guvern care nu mai are susţinerea PSD îşi pierde calitatea de membru. Deci noi, practic, discutăm de un Cabinet care nu mai are membri şi de un prim-ministru care sper că ia act de deciziile politice adoptate de forurile statutare care i-au şi dat sprijinul politic. Mâine intenţionăm să convocăm din nou un Comitet Executiv Naţional ca să discutăm împreună cu colegii de la ALDE despre o propunere de prim-ministru care să fie înaintată preşedintelui Iohannis", a arătat preşedintele PSD.



Întrebat cum va proceda dacă Grindeanu "se agaţă de această funcţie" şi dacă PSD va merge pe o moţiune de cenzură, Dragnea a spus: "Încă sper că nu se continuă situaţia asta, care n-are niciun fel de explicaţie politică".



El a precizat că Grindeanu n-a fost exclus din PSD. "Nu, n-a fost exclus Sorin Grindeanu din partid. Eu nu sunt prezicător, să vorbesc despre viitorul unuia sau altuia, eu, împreună cu mai mulţi colegi, i-am făcut mai multe propuneri d-lui Sorin Grindeanu. Prima a fost ca împreună să stabilim care sunt cele mai bune măsuri şi calea de urmat, fără să plecăm de la început de la ideea că nu trebuie să mai fie prim-ministru. Din păcate, pur şi simplu a plecat din sală, noi având de gând ca în partea a doua a CExN, după ce s-a discutat despre acea evaluare, să începem să reconstruim. Nu am mai avut cu cine", a susţinut liderul PSD. www.agerpres.ro