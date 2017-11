Dragnea: Nu există vreun membru din conducerea PSD fără un dosar făcut; Iohannis - beneficiarul politic

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că, în opinia sa, nu există vreun membru din conducerea PSD care să nu aibă un dosar "făcut", acest aspect fiind de fapt, în opinia sa, în beneficiul politic al preşedintelui Klaus Iohannis.



"Eu nu cred că există vreun membru din conducerea PSD-ului care să nu aibă un dosar făcut. Nu mai cred asta. Nu cred că există. Este îngrozitor, nu, e năucitor. De asemenea, cred că şi nu vreau să sper să nu fie aşa, lideri locali... Aţi văzut cazul Maricel Popa (n.r. - preşedintele CJ Iaşi)? Eu aşa ceva..., iertaţi-mă, la mine am înţeles, trebuie să fiu executat, să se înmoaie partidul şi să fiu acolo pus în colţ", a afirmat Dragnea la Romania TV.



El crede că vizaţi sunt şi miniştrii PSD: "Nu sunt membri PSD? E obligatoriu! (n.r. - să aibă dosar). Eu nu cred că e vreun ministru care să n-aibă undeva ceva care să poată fi transformat în dosar imediat. Nu există aşa ceva!".



Întrebat în beneficiul cui ar fi aceste dosare, liderul PSD a susţinut că "în beneficiul lui Iohannis şi al sistemului". "E foarte simplu. În momentul în care se întâmplă asta, cine duce mai departe toate aceste reforme? Pentru că toţi băieţii sunt buni, chiar sunt buni - Parlament, Guvern - , dar e nevoie să fie totuşi o susţinere, să nu fie o cedare. Când a apucat să cedeze cineva, o fisură se face crăpătură imediat", a completat el.



Dragnea a susţinut că, în ceea ce priveşte situaţia sa, "Iohannis este beneficiarul politic". "Nici nu e nevoie să comande. Eu vă spun cum funcţionează acest sistem şi dacă dumnealui nu înţelege că aşa cum sistemul a sărit pe Traian Băsescu, la un moment dat va sări şi pe dumnealui, este problema dumnealui. Nici nu este nevoie să comande", a spus Dragnea.



Potrivit acestuia, există cel mai probabil interes "de a se conserva situaţia actuală": "Cu cineva la Cotroceni sub care se pot întâmpla astfel de lucruri, orice sistem care beneficiază de această stare doreşte să se menţină situaţia actuală. E foarte simplu".



Preşedintele Camerei Deputaţilor spune că "există un sfârşit în toate" şi a precizat că va merge mai departe. "Cine crede că cei care fac rău în mod continuu n-o să plătească la un moment dat se înşală amarnic. (...) Mi-ar fi foarte la îndemână, foarte, foarte comod să spun mă retrag, mă duc până la capăt, om vedea dacă mă bagă în puşcărie, nu mă bagă în puşcărie, mi-am asumat riscul ăsta din 2015. (...) Dar, până la urmă - toţi spun -, noi nu suntem în situaţia în care să dăm înapoi. Sigur că mulţi mi-au spus azi că toţi înţeleg situaţia prin care trec, dar mi-au zis: 'Gândeşte-te la partid şi la programul care trebuie pus în practică'. (...) La mine trebuie să fie moarte, că cu bătaia nu înţeleg. După atâta bătaie, te înveţi. Nu ne resemnăm. (...) Resping categoric orice acuzaţie din dosar", a subliniat liderul PSD. www.agerpres.ro