Dragnea nu vrea alegerea preşedintelui PSD de către delegaţii din congres

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că ar fi un pas înapoi dacă s-ar reveni la alegerea preşedintelui partidului doar de către delegaţii din congres.



"Cred că ar fi un pas înapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectivă, contestată de mulţi atunci şi pe care eu am susţinut-o şi cred că ar fi un pas înapoi pentru că îi dă preşedintelui partidului o legitimitate foarte mare. Asta nu are nicio legătură cu demiterea unui preşedinte al PSD. Astăzi nu s-a discutat despre asta, ci despre modificări care ar face ca preşedinţii de organizaţii judeţene să nu mai fie aleşi de toţi membrii din judeţe. Astea sunt subiecte foarte serioase pe care le vom discuta la Iaşi. Aici a fost o sumă de păreri, de idei şi de puncte de vedere", a spus Dragnea la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, întrebat dacă ar fi de acord cu modificarea modului în care se alege preşedintele partidului, adică de delegaţii din congres.



Dragnea a mai menţionat că cetăţenii nu sunt interesaţi de eventuale modificări ale statutului partidului.



"Eu le-am spus colegilor mei astăzi, printre ale lucruri, ceva pe care eu îl consider foarte important - românii aşteptau şi aşteaptă în continuare de la noi nu discuţiile interne despre statut, despre nu ştiu care articole din statut, despre nu ştiu ce modificări, aşteaptă să vadă dacă din 2018 continuăm să adoptăm măsurile guvernamentale şi legile care le fac viaţa mai bună şi le aduc bunăstare. Cred că asta este important şi atunci eu le cer ca pe asta să ne focusăm în primul rând. Nu cred că interesează marea masă a cetăţenilor din România dacă noi facem congres, de ce facem congres, când facem congres", a spus Dragnea, întrebat dacă este de acord cu modificarea articolului din statutul PSD care prevede suspendarea din funcţie o dată cu punerea în mişcare a acţiunii penale. AGERPRES