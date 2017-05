Dragnea: Primarii şi preşedinţii de CJ nu vor avea salarii suficient de mari în raport cu responsabilităţile care le revin

Karina Knapek/Intact Images

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat marţi că, deşi proiectul legii salarizării prevede salarii sporite pentru autorităţile locale, acestea nu vor fi suficient de mari în raport cu responsabilităţile care le revin acestora.



"Eu personal am fost întrebat de mai multe ori: 'Cum comentaţi faptul că primarii o să aibă salarii mai mari?' Comentez invers, că nu o să aibă suficient de mari, primarii şi preşedinţii de consilii judeţene. În cele două talere, dacă se pune pe un taler responsabilitatea autorităţilor locale şi pe celălalt salarizarea, este profund debalansat în defavoarea salarizării. Nu ştiu dacă toată lumea ştie, dar un primar trebuie să semneze fiecare filă din orice dosar de finanţare pe fonduri europene, care înseamnă răspundere asumată pentru orice face orice funcţionar de acolo. Bineînţeles, el neavând dreptul să beneficieze de acel bonus, de care beneficiază cei care lucrează pe fonduri europene. Primarii şi preşedinţii CJ sunt buni doar să răspundă pentru tot? Au o grămadă de constrângeri, nici măcar nu beneficiază de toate drepturile de care beneficiază un funcţionar public. În schimb, când trebuie să fie cercetaţi, sunt asimilaţi funcţionarului public, când trebuie să beneficieze de anumite drepturi, sunt demnitari", a afirmat el, în cadrul Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.



Potrivit lui Dragnea, este posibil ca, pentru a accelera luarea deciziei, codul administrativ să fie promovat prin iniţiativă parlamentară.



"În ceea ce priveşte codul administrativ, am avut o discuţie în 2013 cu autorităţile locale, cu UNCJR, cu asociaţia comunelor, a oraşelor, a municipiilor, am avut o discuţie să purcedem la acele două coduri importante: codul administrativ şi codul finanţelor publice locale. S-a început - împreună cu dumneavoastră - a fost continuat în mandatul domnului Dîncu la Ministerul Dezvoltării, preluat de doamna Shhaideh, împreună cu premierul Grindeanu. L-au dus la capăt, l-au finalizat. Este un document bun. Probabil, o să discutăm în perioada următoare, s-ar putea ca şi cu acest document să mergem cu iniţiativă parlamentară, pentru a grăbi lucrurile", a spus el.



Liviu Dragnea a subliniat că noţiunea de oportunitate ar trebui să fie clarificată în proiectul de cod administrativ.



"Trebuie să stabilim odată în România că pe zona de oportunitate nu se poate băga nicio instituţie. Este doar dreptul alesului local, care are în spate legitimitatea dată de comunităţi. Valabil şi pentru minister. Valabil şi la toate instituţiile care au în spate o legitimitate, au fost votate, susţinute să ajungă acolo, pe baza unui program pe care să îl pună în practică. Instituţiile trebuie să verifice dacă se fură banii, dacă se delapidează, dacă se fac alte infracţiuni. Nu să fie întrebat: 'De ce ai făcut acel drum şi nu celălalt drum?'. 'De ce ai făcut 500 de şcoli şi nu ai făcut nu ştiu ce altceva?'. Pentru că este un program asumat atât la nivel local, cât şi la nivel central", a declarat liderul PSD.



Dragnea a salutat modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului, în condiţiile în care românii se plâng de performanţele sportive obţinute la nivel naţional.



"Nimeni nu a avut curajul să intre în miezul problemei, care sunt cauzele adevărate pentru care România nu are performanţă sportivă. Principala cauză o reprezintă baza de selecţie. Baza de selecţie este în fiecare localitate şi acolo nu se poate dezvolta baza de selecţie dacă autorităţile locale nu se implică şi nu antrenează resurse financiare pentru a susţine o mişcare sportivă şi pentru a susţine micile cluburi", a explicat el. www.agerpres.ro