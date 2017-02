Dragnea: PSD nu are în plan comasarea DNA cu DIICOT

DIANA OROS

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a infirmat joi că social-democraţii ar fi propus comasarea DNA cu DIICOT şi a precizat că nu au în plan acest lucru, catalogând această informaţie ajunsă în spaţiul public ca fiind "manipulare şi dezinformare".



"Altă manipulare şi dezinformare. Am auzit la un post de televiziune aseară pe un domn cu batistuţa la rever, foarte elegant, de altfel, şi foarte bun jurnalist, care, probabil, a primit şi dumnealui de altcineva câteva informaţii, că este certă dorinţa noastră de a comasa DNA cu DIICOT. Vreau să vă aduc aminte: sunt declaraţii publice, doamna Raluca Prună, care este cea care a inflamat discuţia despre CEDO şi despre situaţiile din închisorile din România, este cea care în 30 noiembrie anul trecut a anunţat că unul din proiectele dumneaei pe care le are în vedere este comasarea între DNA şi DIICOT. Culmea ipocriziei este că această doamnă a participat şi participă în continuare la organizarea şi mobilizarea acestor mitinguri. Nu ştiu dacă este implicată şi în treaba cu huliganii, nu cred. Niciodată PSD nu a venit cu această propunere, nici nu avem în plan nici acum, nici mai târziu. În primul rând, mi s-ar părea o prostie ca două instituţii care funcţionează de sine stătător acum să fie comasate", a spus Dragnea într-o conferinţă de presă după şedinţa CExN al PSD.



El a adăugat că s-a construit un plan în care "aruncă unul la o televiziune această minciună", după care toată lumea îşi dă cu părerea despre ceva care nu există, "doar-doar se mai pun nişte paie pe foc".



"Am văzut mai devreme pe un site o analiză din surse sută la sută sigure care arată planul PSD şi al Guvernului de a pune mâna pe toată Justiţia, cu schimbarea procurorului general, a doamnei Kovesi, cu modificarea legislaţiei, punem mâna pe toată Justiţia, pe tot sistemul, pe convorbiri. (...) Această maşinărie de manipulare şi de dezinformare, care nici măcar nu ştiu dacă îşi are toate originile la noi în ţară, nu ne poate duce la lucruri bune. Nu există un asemenea plan, este o aberaţie, dar se încearcă ca din ce în ce mai mulţi oameni să fie speriaţi de ceva care nu există", a mai declarat Dragnea.



Acesta a precizat că i-a făcut plângere penală jurnalistului care a incitat oamenii să vină la el acasă.



"Eu le spun tuturor: eu sunt aici, uitaţi-mă! Mai dau o informaţie publică: nu am SPP. Sunt doar eu cu şoferul. E un băiat tânăr, destul de fricos. Nu sunt apărat, nu sunt înconjurat de nimeni. Acelui domn i-am făcut plângere penală, poate se abţin toţi", a spus Dragnea. AGERPRES