Dragnea spune că nu vor fi prorogate TVA de 19%, eliminarea supra-accizei la carburanţi şi a taxei pe stâlp

Cota de TVA de 19%, eliminarea supra-accizei la combustibili şi a taxei pe stâlp nu vor fi prorogate, a anunţat, marţi, preşedintele PSD, Liviu Dragnea.



El a precizat că primul proiect de lege care se doreşte a fi adoptat rapid este cel privind eliminarea impozitului pe venit pentru pensiile sub 2.000 de lei şi a reafirmat că nu vor fi prorogate trei măsuri - taxa pe stâlp, TVA până la 19% şi acciza.



"Aceste trei măsuri nu le prorogăm, în schimb, o să ne uităm cu toată atenţia să vedem dacă societăţile comerciale care vor beneficia, începând de la 1 ianuarie, de aceste avantaje vor face în aşa fel încât românii să simtă o ieftinire a serviciilor - carburanţi, telefonie mobilă, energie electrică sau gaze. Pentru că, de exemplu, sunt cele trei beneficii care vor fi pentru distribuitorii de carburanţi - TVA, acciză, taxă pe stâlp; două - TVA şi taxă pe stâlp - la ceilalţi furnizori. Şi o să fim şi noi curioşi dacă după tot acest scandal - susţinut văd din multe părţi - românii simt o viaţă ceva mai uşoară, mai ieftină. Cu ce nu suntem de acord, ca începând de la 1 ianuarie să mai apară încă o taxă în plus - şi anume să se plătească contribuţii la sănătate pentru orice venit în plus pe care îl are orice român. Cu asta nu suntem de acord", a declarat Dragnea la Palatul Parlamentului.



Întrebat dacă PSD va propune Parlamentului o lege a amnistiei, Dragnea a susţinut că nu ştie despre acest lucru. "Eu n-am aceste informaţii, o să verific la grup, să vedem care de la noi are aceste informaţii", a spus el.



Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anunţat marţi că liberalii vor vota împotriva noului Guvern, susţinând că lista este "încropită" în funcţie de interesele personale sau de grup ale celor din PSD şi ALDE.



"Să spună public PSD dacă renunţă la cota de TVA de 19%, la eliminarea accizei pe combustibil şi la eliminarea taxei pe stâlp. Să nu uităm că acestea sunt modificări la Codul fiscal făcute prin acord politic tocmai pentru a oferi predictibilitate mediului economic, pentru a oferi o bază de plecare pentru investiţiile care se fac în România. Este obligatoriu ca dl Dragnea să ne spună dacă renunţă chiar la unele prevederi din legea domniei sale cu privire la eliminarea celor 102 taxe, renunţă la acordul din Codul fiscal cu privire la măsurile pe care le-am enunţat, se dezice de propriul program de guvernare", a afirmat Turcan.



Liberalii mai cer social-democraţilor, potrivit Ralucăi Turcan, să spună clar dacă vor propune Parlamentului o lege a amnistiei. AGERPRES