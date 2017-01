Dragnea: Ştiam de acum o săptămână - zece zile că preşedintele are de gând să anunţe organizarea unui referendum

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al social-democraţilor, a afirmat luni că ştia încă de acum o săptămână - zece zile că preşedintele Klaus Iohannis are de gând să anunţe organizarea unui referendum, acelaşi lucru fiind cunoscut şi de premierul Sorin Grindeanu.



Potrivit lui Dragnea, preşedintele 'a încălcat legea', pentru că a participat la 'un miting neautorizat'.



"Preşedintele a depus un jurământ după ce a fost ales, în care, între altele, se spune că este garantul Constituţiei şi al respectării legii. Aseară, preşedintele Iohannis a instigat şi a şi participat la o încălcare a legii - la un miting neautorizat. Asta este o încălcare a legii. Aseară, şi-a încălcat jurământul, deci nu mai are nicio limită în sensul ăsta", a afirmat liderul PSD la România TV.



El a precizat că a aflat duminică, la întoarcerea din SUA, că se va organiza un miting la care va participa preşedintele Iohannis.



"Se estima deja de când am aterizat noi că preşedintele va participa. Nu era o noutate. Ştiam de exemplu, de acum o săptămână - zece zile, că preşedintele are de gând să anunţe organizarea unui referendum. Ştiam asta. Ăsta a şi fost scenariul, de-aia a şi făcut acel spectacol neconstituţional la Guvern, când s-a dus brusc peste prim-ministru pentru a crea foarte multă discuţie şi vizibilitate pe tema graţierii, pentru a putea spune în această seară că această temă a devenit de interes naţional, pentru a se putea lega cât de cât de prevederile constituţionale pentru organizarea unui referendum ca şi temă. Da, şi eu şi prim-ministrul ştiam de acest lucru. Este în logica unui om politic care a scăzut în sondaje, care a făcut foarte multe greşeli, om politic care a pierdut alegerile, pentru că, practic, el a fost vârf de lance al PNL-ului şi USR-ului în 11 decembrie şi vrea să resusciteze într-un mod total greşit şi riscant pentru România nişte foşti susţinători, alegând o cale care nu este corectă şi necinstită", a declarat Liviu Dragnea.



El a susţinut că "miza principală" a preşedintelui Iohannis are mai multe ţinte, una dintre acestea fiind ca actualul guvern "să fie dat jos prin orice mijloace".



"În primul rând, tot ceea ce a făcut de la alegeri încoace dovedeşte că una din ţintele dumnealui o reprezintă dorinţa ca, cu orice preţ, guvernul să nu pună în aplicare programul de guvernare. (...) Planul preşedintelui Iohannis este ca, cum - necum, până în vară, acest guvern să fie dat jos prin orice mijloace. Ăsta este planul, îl ştim de acum două săptămâni de zile, pentru că evaluarea lor este următoarea - dacă acest guvern rămâne în picioare până la vară şi efectele încep să se simtă, atunci nu mai are nicio şansă nici preşedintele Iohannis şi nici PNL-ul să se revalideze. Este o abordare complet greşită, ştiu că e generată de disperare, dar nu va avea succes", a argumentat Dragnea.



Liderul PSD susţine că şeful statului acţionează "prin incitarea oamenilor să iasă în stradă". "Un miting la care o parte dintre oameni care au participat acolo sunt oameni de bună credinţă, care aşa au crezut că nu sunt de acord cu o lege sau o acţiune a guvernului. O parte erau de la cele trei galerii - Steaua, Dinamo şi Rapid - astea sunt informaţi certe, nu sunt aberaţii. O parte erau de la USR - oameni politici - şi, bineînţeles, preşedintele Iohannis. A fost un miting politic la care au fost convinşi să iasă sau a fost o mişcare civică instigată, la care, pe lângă oameni de bună credinţă, au venit şi oameni politici şi oameni care au mai fost folosiţi în astfel de situaţii", a afirmat Dragnea.

Sursa - AGERPRES