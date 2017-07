Dragnea: Sub nicio formă cadrul fiscal nu-şi va pierde atractivitatea

Christian Silva/Intact Images

Cadrul fiscal din România nu-şi va pierde atractivitatea, dar, în acelaşi timp, cât mai multe companii trebuie să devină şi mai profitabile, a declarat joi preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.



El a susţinut că, în cadrul discuţiilor avute la Palatul Parlamentului cu ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, şi cu adjunctul şefului misiunii diplomatice a SUA, Dean Thompson, cei doi nu şi-au exprimat vreo îngrijorare în privinţa unor posibile măsuri fiscale.



"Nu, categoric nu. Eu am deschis subiectul, adică n-am vrut să fie doar o vizită de rămas bun. A fost o întâlnire pe care am convenit-o. Eu am deschis subiectul şi am spus că sub nicio formă cadrul fiscal din România nu-şi va pierde atractivitatea, dimpotrivă'', a precizat Dragnea, adăugând că se doresc soluţii astfel încât companiile să devină şi mai profitabile.



El a caracterizat discuţia cu cei doi diplomaţi americani ''bună, chiar plină''.



"Am avut o colaborare bună de-a lungul timpului cu Dean Thompson, a fost unul din membrii ambasadei SUA care a contribuit mult la dezvoltarea relaţiilor bilaterale, un bun cunoscător al situaţiei interne din ţară şi un om foarte aplicat. Am discutat, de asemenea, despre noua guvernare, despre noua echipă guvernamentală, am deschis subiectul, eu, referitor la discuţiile care apărut despre noile prevederi din programul de guvernare şi am explicat ceea ce am spus şi public, şi am spus şi în discuţia pe care am avut-o cu domnul ministru de Finanţe. Avem o parte din companiile mari din România care, cu toate că au o cifră de afaceri foarte mare, raportează un profit mic. Interesul nostru e să vedem, împreună cu aceste companii, din discuţii şi întâlniri pe care le vor avea factorii guvernamentali, ce se poate face pentru ca şi ei să aibă un profit mai mare şi statul român să încaseze un impozit pe profit aferent mai mare. Împreună să găsească cele mai bune modalităţi. Poate este nevoie de modificări ale unor norme interne din România sau prevederi legislative, dar tot în cadrul unui proces predictibil", a detaliat Liviu Dragnea.



El a adăugat că, dacă se vor identifica soluţii care pot face bine tuturor părţilor se vor adopta, iar dacă se vor identifica soluţii care pot avea efecte secundare asupra mediului de afaceri nu se vor adopta.



"Şi de săptămâna viitoare vor avea loc aceste întâlniri organizate de către Guvern, la iniţiativa primului ministru şi a ministrului de Finanţe. (...) Am stabilit să avem o comunicare constantă cu ambasada SUA, bineînţeles cum avem şi cu celelalte ambasade, pentru a avea schimb de informaţii în timp real pentru o mai mare eficienţă a colaborării", a mai spus Dragnea.



Întrebat dacă oaspeţii americani au venit cu sugestii, şeful Camerei a negat. "Nu. Propunerea mea, adică intenţia anunţată sau anunţul făcut referitor la întâlnirile care vor avea loc între factorii guvernamentali şi companiile respective şi chiar bănci a fost foarte apreciat, pentru că aşa şi trebuie să se şi întâmple. Şi am spus asta pentru că am înţeles că apărut un zvon - că vor fi controale la bănci. Nu există aşa ceva din partea guvernului. Guvernul va avea o atitudine mult mai activă şi mult mai implicată în dialog", a precizat Liviu Dragnea.

