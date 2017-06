Dragnea: Sunt cinci sau şase propuneri pentru funcţia de premier

DIANA OROS

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat luni că social-democraţii au cinci sau şase propuneri pentru funcţia de premier.



"Am avut şi ieri, şi zilele trecute cu aproape toţi preşedinţii de organizaţi, cu două excepţii, cu o serie de parlamentari, colegi din ţară şi au reieşit cinci, şase variante pentru postul de prim-ministru. Am discutat aseară, azi-noapte şi azi-dimineaţă cu fiecare dintre ei şi împreună şi se degajează o soluţie pe care vreau să o propun în CExN şi cei care au reieşit din discuţiile cu preşedinţii de organizaţii vor vorbi şi ei", a declarat Dragnea înaintea reuniunii Comitetului Executiv Naţional al PSD.



El a arătat că nu a discutat cu şeful statului în ultimele 48 de ore, dar consideră că propunerea PSD va fi acceptată.



"Poate îmi acceptă, teoretic ar trebui să accepte, am văzut toate declaraţiile dumnealui şi poziţia din ultima perioadă, care, trebuie să recunosc, mi s-a părut o poziţie corectă, adică nu s-a implicat, chiar dacă poate au fost tentaţii în această speţă şi cred că vrea stabilitate ca şi noi", a afirmat preşedintele PSD. AGERPRES