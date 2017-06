Dragnea: Sunt profund dezamăgit de demersul procurorului general privind atacarea la CCR a Legii salarizării

Foto: Jurnalul National

Preşedintele PDS, Liviu Dragnea, a declarat joi, în comuna brăileană Viziru, că este "profund dezamăgit" de demersul procurorului general, Augustin Lazăr, care i-a solicitat preşedintelui Klaus Iohannis să atace la Curtea Constituţională a României (CCR) Legea salarizării unitare.



'Am înţeles că procurorul general a transmis o solicitare preşedintelui României, prin care îi solicită să atace la Curtea Constituţională Legea Salarizării Unitare. Mi se pare un demers profund incorect. Nu înţeleg care sunt motivele, nu am văzut adresa. Probabil se referă la marea supărare a dumnealui că este o diferenţă extrem de mică între coeficienţii din grilă dintre judecători şi procurori, adică 0,5. Cele mai mare salarii sunt acolo, în acea zonă. Dacă nici cu aceste salarii mărite nu sunt de acord şi propun să atace acea lege, sunt profund dezamăgit de acest demers', a declarat Dragnea.



Liderul PSD a subliniat că proiectul de lege măreşte foarte mult salariile magistraţilor, inclusiv cele ale procurorilor şi că prin demersul procurorului general se va întârzia punerea în aplicare a actului normativ.



'Eu am susţinut şi susţin în continuare că magistraţii trebuie să aibă salarii mari. Nu ştiu ce va face preşedintele, dar acest demers al procurorului general mi se pare profund incorect şi nu sunt de acord absolut deloc cu el. Acest demers va întârzia punerea în aplicare a legii. Este vorba despre tot sistemul public care aşteaptă aplicarea acestei legii. Repet, se pare că singurul motiv este acea diferenţă de între coeficienţii din grilă dintre judecători şi procurori', a completat Dragnea.



Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a aflat, joi, în comuna brăileană Viziru, unde a participat la un miting de susţinere a candidatului PSD la primăria comunei, Dima Priceputu, având în vedere că în această localitate pe 11 iunie se vor organiza alegeri, după ce fostul primar şi-a dat demisia din motive medicale.



Într-o scrisoare transmisă joi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), Augustin Lazăr, preşedintelui României, preşedintelui Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie şi Avocatului Poporului, în vederea sesizării Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se arată că diferenţele de salarizare între judecători şi procurori sunt neconstituţionale



"Considerentele avute în vedere sunt prevederile constituţionale cu privire la Ministerul Public, componentă a autorităţii judecătoreşti, precum şi deciziile Curţii Constituţionale potrivit cărora procurorii au, ca şi judecătorii, statut constituţional de magistraţi. De asemenea, prin deciziile anterioare, Curtea Constituţională a statuat că principiul egalităţii de drepturi presupune reglementarea şi aplicarea unui tratament juridic similar tuturor subiecţilor de drept aflaţi în situaţii juridice similare", se arată într-un comunicat al PÎCCJ transmis AGERPRES.