Dragnea: Suntem foarte aproape să avem poliţie politică în România; am speranţe că Hellvig va rezista la orice tentaţie

România este foarte aproape să aibă "poliţie politică", a afirmat duminică preşedintele PSD, Liviu Dragnea, precizând că are "mari speranţe" că directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig, va rezista "la orice tentaţie".



"România este foarte aproape - încă nu e -, este foarte aproape de a ne trezi într-un timp rezonabil cu o poliţie politică. Asta este o noţiune foarte grea. Nu suntem în situaţia în care să avem poliţie politică, dar suntem foarte aproape de a avea aşa ceva. Am mari speranţe în Eduard Hellvig, directorul SRI, îl ştiu, are o concepţie destul de modernă, sper să reziste la orice tentaţie, pentru că tentaţiile sunt foarte mari. Prin ceea ce a făcut până acum se pare că lucrurile sunt în regulă ca şi abordare", a declarat Dragnea, la Antena 3.



Potrivit liderului PSD, în România există foarte multă manipulare şi influenţă asupra unor instituţii care ar trebui să fie total independente.



"Există foarte multă manipulare şi există foarte multă influenţă asupra unor instituţii care ar trebui să fie total independente, pentru a ne da fiecăruia dintre noi garanţia că în România, dacă nu greşeşti şi dacă nu încalci o lege şi dacă nu furi, poţi să dormi liniştit", a mai spus Dragnea. AGERPRES