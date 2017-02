Dragnea: Suspendarea preşedintelui nu a fost şi nu este o soluţie

Foto: facebook Liviu Dragnea Liviu Dragnea

Suspendarea din funcţie a şefului statului nu a fost şi nu este o soluţie, deoarece România are nevoie de stabilitate şi să fie bine guvernată, a declarat marţi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, la finalul şedinţei comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor în care Klaus Iohannis a transmis un mesaj Parlamentului.



"Noi nu facem nimic împotriva preşedintelui. Suspendarea nu a fost şi nu este o soluţie. România are nevoie să fie liniştită, are nevoie de stabilitate, de pace socială. Şi noi puteam, după alegeri, de exemplu, când lumea era revoltată, pentru că tot ni se refuzau propuneri şi ne întârziau şi veneau mesaje neconforme de la preşedinte, şi noi puteam să scoatem lumea în stradă. N-am vrut să facem asta, pentru că am crezut şi cred în continuare că România are nevoie de stabilitate şi să fie guvernată bine", a spus Liviu Dragnea.



Liderul social-democraţilor a afirmat că preşedintele Iohannis când vorbeşte despre nevoia ca ţara să aibă un Guvern puternic şi performant, când sugerează ca Guvernul actual să-şi dea demisia.



"Astea sunt cuvinte încrucişate. Spui, pe de o parte, că nu este suficient, pe de altă parte, că România are nevoie de un Guvern puternic, de un Guvern performant. Nu poţi să vorbeşti în acelaşi discurs şi de stabilitate şi de instabilitate. Nu poţi să vorbeşti şi de guvernare bună şi stabilă, dar şi să sugerezi că ar putea fi o soluţie demisia Guvernului. În sensul acesta am spus să fie lăsat Guvernul în pace să guverneze", a subliniat Dragnea.



Întrebat de ce nu a fost prezent şi premierul Sorin Grindeanu la discursul preşedintelui Iohannis, Liviu Dragnea a precizat că a avut o discuţie şi cu acesta şi cu preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, şi s-a stabilit că fiind vorba despre un mesaj adresat Parlamentului, şeful Executivului nu are de ce să participe. În schimb, premierul Grindeanu a fost prezent în plenul Parlamentului ulterior, la votul final pe buget.



"Ieri am avut o discuţie în trei, domnul Tăriceanu, cu mine şi cu prim-ministrul. Domnul Tăriceanu a atenţionat, şi a avut dreptate, am fost de acord amândoi cu dumnealui, că este o solicitare de a adresa un mesaj Parlamentului Românei. Aceasta a fost motivaţia pentru care împreună am convenit ca Guvernul să nu fie prezent, pentru că e vorba de un mesaj adresat Parlamentului. Aceasta este şi explicaţia pentru care n-au fost invitate şi alte instituţii", a relatat preşedintele Camerei Deputaţilor.



Pe de altă parte, întrebat care este opinia sa faţă de mesajul soţiei premierului, potrivit căruia Grindeanu nu şi-a dorit funcţia de premier, ci a fost pus de partid, liderul PSD a spus că într-adevăr aşa stau lucrurile.



"Da, aşa şi este, s-a discutat în partid, a fost susţinut de partid, e susţinut în continuare de partid şi este un om bun, un om corect şi este un om în care eu am foarte mari speranţe că va guverna foarte bine", a accentuat Dragnea.



Referitor la susţinerea pe care o are în continuare în partid Florin Iordache, ministrul Justiţiei, Liviu Dragnea a anunţat că miercuri seara sau joi o să discute cu acesta, iar premierul va lua o decizie pe care o va şi comunica.



Nu în ultimul rând, întrebat de jurnalişti de ce nu l-a întâmpinat pe şeful statului la intrarea în Palatul Parlamentului, preşedintele Camerei Deputaţilor a precizat că, împreună cu preşedintele Senatului, l-a aşteptat pe şeful statului în sala de plen.



"Dar, l-am aşteptat aici în sala mare. L-am aşteptat aici respectuos, în picioare amândoi, am dat mâna cu dumnealui, l-am invitat în interiorul sălii, la plecare l-am salutat", a completat Liviu Dragnea. AGERPRES